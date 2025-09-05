Na području Sjenice osetila su se tri zemljotresa. Prvi i najjači bio je 4,2 stepena po Rihterovoj skali. Pre tri dana treslo se u Dimitrovgradu. Da li će doći sledeći?
Zemljotres jačine 4.2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je, u 14.43 časova, Goliju, područje Sjenice. Dvadesetak minuta kasnije usledio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, a za manje od sat i po od prvog zabeležen je i treći zemljotres na istom mestu, magnitude 1.9.
Kako građani javljaju, podrhtavanje tla se osetilo u Novom Pazaru, Trsteniku, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Ljigu, Jagodini, Aleksincu, Aranđelovcu, Nišu, Pančevu, pa čak i u Beogradu i Skoplju!
Epimap
Još uvek nema informacija o tome da li je bilo štete, ali jačina ovog zemljotresa može da izazove štetu samo na već oštećenim objektima.
Pre tri dana u večernjim časovima zemljotres jačine 3.4 Rihtera pogodio je Dimitrovgrad.
Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati vrlo mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Dejan Valčić v.d. direktora Republičkog seizmološkog zavoda kaže za „Vreme“ da je „zemljotres od 4,2 stepena bio glavni i da se sad očekuju manji koji su znak smiravanja tla.“
O prethodnom zemljotresu, u Dimitrovgradu, kaže da je „to drugo seizmičko područje pa ga i posmatramo odvojeno od ovog današnjeg“.
Da li nakon prvog od 3,4 Rihtela i drugog od 4,2 Rihtera, treba očekivati i treći, jači udar?
„Sve su to različita seizmička područja, pa zato, da li će doći neki treći, u nekoj novoj zoni, i kad, možemo samo da kažemo da verovatno hoće, i to u nekom narednom periodu. To je produžena seizmička aktivnost koja je karakteristična za ovaj deo Srbije“, objasni je Dejan Valčić.
