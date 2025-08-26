Železnica Crne Gore

26.avgust 2025. I.M.

Ništa Beograd-Bar: Crnogorci još štrajkuju

Radnici Železničke infrastrukture Crne Gore nastavili su štrajk nakon što su pregovori s menadžmentom i sindikatima propali. Zbog obustave rada, vozovi na glavnim linijama Bar–Petrovaradin ne saobraćaju, a putnici se prevoze autobusima.