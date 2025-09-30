U centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije u četvrtak i petak očekuju se obilne padavine, dok će na visokim planinama doći do stvaranja snežnog pokrivača

Uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u centralnim krajevima, ponegde se očekuje slaba kiša.

Duvaće slab vetar, na istoku i umeren severozapadni. Najniža temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen.

U Beogradu će ujutro biti hladno. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar, severozapadni.

Najniža temperatura biće od 6 do 8 stepeni, a najviša oko 17 stepeni.

Do subote (4.10.) biće umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, na severozapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično s kišom.

U četvrtak i petak padavine će u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije biti obilne.

U četvrtak ujutro u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, a tokom dana se sneg očekuje u planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Na visokim planinama na jugu doći će do stvaranja snežnog pokrivača. Dnevna temperatura u većini mesta biće od 9 do 13 stepeni. Od nedelje se očekuje toplije vreme.