Nagradu Venecijanskog bijela arhitekture „Srebrni lav“, Vladan Joler je posvetio svim studentima i aktivistima u zatvoru u Srbiji ili u prinudnom egzilu.

Vladan Joler je osnivač Šer fondacije i profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Osvojio je Srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu arhitekture kao koautor dela „Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500“.

Joler je, zahvalivši na priznanju, naglasio da nagradu posvećuje svojim kolegama, studentima i profesorima Univerziteta u Novom Sadu koji su ustali protiv „korumpiranog i kriminalnog režima“ u Srbiji.

„Posvećujem je svim studentima i aktivistima koji su trenutno u zatvoru u Srbiji ili u prinudnom egzilu. Svim studentima, profesorima i građanima koji su žrtve policijske brutalnosti, fizičkog i psihološkog zlostavljanja, targetiranog nadzora, zastrašivanja i kampanje blaćenja, koje organizuje režim. Posvećujem je ljudima koji su izgubili život pod nadstrešnicom renovirane železničke stanice u Novom Sadu, događaju koji je pokrenuo masovne antivladine proteste“, rekao je Joler.

Joler je pozvao sve arhitekte, inženjere, urbaniste, umetnike i članove akademske zajednice da ne sarađuju sa nepravednim i korumpiranim režimima u svetu, niti sa političarima i kompanijama koji učestvuju u praksama eksploatacije zarad profita, moći i kontrole.

„Ovo nije samo poziv na bojkot, već otvoreni poziv da se ponovo promisle i ponovo zamisle novi društveni, politički i ekonomski sistemi“, rekao je Joler.

„Calculating Empires“ je vizuelni manifest dug 24 metra, koji prati 500 godina razvoja sistema kontrole potpomognutih tehnologijom – od imperijalne dominacije do savremene veštačke inteligencije.

Joler je osvojio Srebrnog lava sa profesorkom i istraživačicom Kejt Kraford, saopšteno je u okviru svečanog otvaranja 19. Međunarodne izložbe arhitekture u Veneciji.

