Solidarna pomoć penzionerima

„U jednu kutiju je stavljeno sve – i hrana, ali i prašak za veš, sapun i pasta za zube. S obzirom da je to stajalo neko vreme, brašno, šećer, so, pirinač, testenina, supa iz kesice, sve je povuklo miris praška. Ja sam to sve izbacila na terasu, gde stoji već tri dana, ali ništa se nije promenilo“, kaže za „Vreme“ korisnica paketa socijalne pomoći. Za pakete je ove godine odvojeno 111 miliona dinara, a upitno je u kojoj meri ih korisnici mogu koristiti