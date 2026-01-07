Republički hidrometeorološki zavod Srbije rano jutros uputio je upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše i snega. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče u većini delova Srbije. Putevi prohodni, dok na aerodromu ima pojedinih kašnjenja

Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije danas posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina i povećanje visine snega za 10 do 15 centimetara, lokalno i više, saopštio je RHMZ.

Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima kiša će preći u sneg.

U Beogradu će na Božić biti oblačno sa snegom, posle podne i uveče intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 cm snega.

Za sutra (8. januar) je takođe najavljen ledeni dan uz slabljenje intenziteta i postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje sa severozapada. U petak (9. januar) biće veoma hladno sa umerenim i jakim mrazom, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na severu Vojvodine može lediti na tlu, a ponegde se očekuju i susnežica i sneg

Upozorenje na snežne padavine

RHMZ upozorava na moguće ozbiljne probleme u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, kao i toplotnom i električnom energijom, uz mogućnost potpune blokade saobraćajnica.

Takođe se ukazuje na rizik od većih oštećenja na prenosnim sistemima i dalekovodima, povreda pešaka, kao i lomljenja grana i štete na šumama, parkovima i drveću.

Foto: Tanjug/ Branko Lukić/ bg Reka Lim izlila se na nekoliko mesta na teritoriji opštine Prijepolje.

Zbog taloženja leda moguće su i štete na sistemima električne železnice, žičarama, televizijskim tornjevima i drugim antenskim stubovima.

U hidrološkom upozorenju RHMZ navodi da je vodostaj Lima kod Prijepolja i dalje iznad granice vanredne odbrane od poplava, ali sa tendencijom opadanja. Na Dunavu, Savi kod Beograda i Tisi kod Titela, vodostaji će se u narednim danima kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Delovi Srbije bez struje

Sektor za vanredne situacije zabeležio je 32 intervencije uklanjanja oborenih stabala zbog snežnog nevremena. Sneg je izazvao prekide u snabdevanju električnom energijom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu.

Zbog padavina problemi sa strujom i poplavama mogući su u Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, delu Prijepolja i Vladimircima. Do sada je evakuisano 14 osoba.

U Malom Zvorniku, deo problema je rešen sa agregatima, a na teritoriji Loznice struje nema u još oko 20 mesnih zajednica. Jedna osoba evakuisana je iz vikend naselja Branjevo.

Zbog porasta vodostaja Drine, uvedena je vanredna odbrana od poplava na reci Drini u Loznici u naseljima Lipnički Šor i Jelav.

U Krupnju je bez električne energije 1.500 domaćinstava. U opštini Vladimirci, u oko četiri mesne zajednice još nemaju struju.

Tokom zimskih dana, kada su temperature najniže, proizvodni pogoni i timovi „Beogradske elektrane“, rade u dvadesetčetvoročasovnom režimu, navodi se u saopštenju koje prenosi Beoinfo.

Foto: Tanjug/ Elektrodistribucija Srbije/ Centar za odnose s javnošću/ bs Delovi Srbije bez struje zbog povećanih padavina

Obilne padavine u utorak izazvale se poplave i u nekoliko opština na Kosovu i Metohiji, najviše na zapadu pokrajine, a zbog vremenskih neprilika odložen je početak drugog polugodišta u školama koje funkcionišu u sistemu privremenih institucija samouprave.

U dve opštine, Mališevu i Juniku, proglašena je vanredna situacija. Poplavljeni su mnogi objekti, a najteža situacija je na zapadu pokrajine u Đakovici, Juniku, Dečanima, Mališevu, Klini, Orahovcu, Glogovcu, prenose prištinski mediji.

Putevi prohodni, na aerodromu kašnjenja

Auto-putevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni su za saobraćaj, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Kolubare, Novog Sada, Pančeva, Požege, Subotice, Užica i Zrenjanina, navodi se u saopštenju i dodaje da je na snazi zabrana kretanja za šlepere na teritoriji Kruševca, Novog Pazara, Valjeva, Ivanjice i Fruške gore, odnosno na Iriškom vencu.

Iz „Puteva Srbije“ ističu da su sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara na terenu i da su spremni da reaguju po potrebi te da preduzeće raspolaže dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle. Na učesnike u saobraćaju apeluju da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.

Na Aerodromu „Nikola Tesla“ saobraćaj se jutros odvija normalno, prema planiranom redu letenja, uz pojedinačna kašnjenja, rečeno je za Tanjug na beogradskom aerodromu.

Kako navode, sve operativne službe angažovane su u punom kapacitetu kako bi se obezbedilo da operacije teku bezbedno, a saobraćaj nesmetano i da eventualni uticaj vremenskih uslova bude minimalan.

