Jelenko Pijevac uhapšen je zbog sumnje da je početkom novembra napao novinarku Insajder televizije Natašu Mijušković u šatorskom kampu ispred Skupštine u Beogradu, znanom kao Ćacilend

Novinarka Nataša Mijušković napadnuta je početkom novembra nakon što je ušla u kamp ispred Narodne skupštine. Pošto je napravila nekoliko fotografija i snimak, opkolila ju je grupa muškaraca koji nisu hteli da se legitimišu. Oni su joj takođe pretili i stezali je za ruku.

Mijušković je odmah slučaj prijavila Prvom tužilaštvu u Beogradu, ali nije znala identitet napadača. Nekoliko dana kasnije, zahvaljujući fotografijama koje je KRIK objavio u svojoj bazi „Ćaci(ji): čuvari partije”, Mijušković je prepoznala Jelenka Pijevca.

„Prepoznala sam upravo napadača koji me je uhvatio za ruku i koji mi je pretio da će mi polomiti kosti”, rekla je ona ranije za KRIK.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) je saopštila da je Pijevac uhapšen i da mu je određeno policijsko zadržavanje zbog prinude. On će biti saslušan u tužilaštvu.

Pijevac je više puta pretio građanima na protestima – između ostalog, na skupu održanom povodom godišnjice bombardovanja ispred Generalštaba 24. marta, a nekoliko meseci kasnije i studentkinji Pravnog fakulteta u Beogradu.