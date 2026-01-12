Ne postoje informacije o građevinskoj dozvoli za tri privatne kuće koje su nikle za tri meseca u Stepinom lugu, a zbog kojih je posečeno 50 ari nakveće beogradske šume.

Na društvenim mrežama dele se postovi sa fotografijama tri privatne kuće zbog kojih je posečeno 50 ari šume Stepinog luga, a koje su nikle u blizini Spomen kuće vojskovođe Stepe Stepanovića.

Stepin lug se smatra najvećom šumom Beograda, neprocenjivo važnom, i još od novembra 2024. čeka da dobije status zaštićenog područja. Zavod za zaštitu prirode predložio je da Stepin lug bude u trećem stepenu zaštite.

Prema članu 35 Zakona o zaštiti prirode u područjima trećeg stepena zaštite zabranjuje izgradnju objekata.

Zašto se odugovlači

Članovi udruženja Ekomorf, koji su nadležnima prijavili gradnju u ovoj šumi, smatraju da je upravo počinjeni ekocid razlog zašto se odugovlači sa zaštitom Stepinog luga.

„Bez obzira što Stepin lug još uvek nije zaštićen, on je u procesu dobijanja zaštite, što znači da tu nikakva seča i gradnja nisu dozvoljene“, kaže za „Vreme“ Nemanja Jovanović, iz Ekomorfa.

Foto: Marko Dragoslavić Čije su ovo kuće

Kaže da „investitor te tri kuće nije poznat, ne postoji građevinska tabla na gradilištu“, i navodi da se „čuju razne priče ko je sve ovo uradio. Čudno je da u opštini nismo mogli da dobijemo nikakvu informaciju“.

Navodi da su to parcele broj 1374/2 i 1374/4, opština Voždovac, katastarska parcela Kumodraž.

Prema bazi podataka katastra nepokretnosti, vlasnici parcela su braća Petrović, Vladan i Bojan.

Voćnjak u korovu

Vladan Petrović je za N1 rekao da je obe parcele kupila njegova porodica pre nekoliko godina od – privatnog vlasnika. U pitanju je, kako stoji u katastru, građevinsko zemljište i voćnjak treće klase.

„To je bio voćnjak koji je zarastao u korov, star i nije se koristio uopšte. Nema nikakve šume, niti sam posekao bilo kakvu šumu. To može svaki veštak da potvrdi. Bukvalno sam posekao rastinje“, kaže Vladan Petrović za portal N1.

Navodi da sva tri objekta imaju kućne brojeve. „Katastar mi ne bi dao kućne brojeve i upisana sva rešenja da se ne radi o gradskom građevinskom zemljištu ili da se radi kao što kažu o eko-zemljištu ili o tome da je šuma u pitanju. Prosto ne bih imao nijedan kućni broj da je tako“, dodaje.

Tvrdi da parcele u vlasništvu njegove porodice ne spadaju u područje zaštite. „Onda ne bi bilo gradsko građevinsko zeljište, ne bismo imali brojeve za kućne objekte“, dodaje. Obavešteni su nadležni

Nemanja Jovanović kaže da su kuće nikle „neverovatno brzo, za tri meseca. Dvospratne su, i nedostaje im samo krov. Radilo se i preko praznika, po najvećoj hladnoći“.

Foto: Marko Dragoslavić Šta će kuće u šumi

Udruženje Ekomorf je o ovome poslalo dopise Zavodu za zaštitu prirode, Građevinskoj inspekciji, Komunalnoj inspekciji, kao i Srbijašumama koji zvanično gazduju Stepinim lugom.

Zahtevi

Zahtevaju da se na osnovu aktuelnih zakona, „zaustavi nelegalna gradnja, počinilac kazni, objekti sruše, a šuma dovede u prvobitno stanje sadnjom“.

Ekomorf je ekološko udruženje koje se bavi zaštitom životne sredine i bori se protiv svakog vida uništavanja prirode, počev od divlje gradnje, štetne urbanizacije, preko ilegalne seče drveća, ugrožavanja staništa životinjama, pa sve do divljih deponija i drugih nasilničkih postupanja prema prirodi.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.