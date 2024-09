Aleksinac, Svrljig, Babušnica, Crna Trava i druge opštine sa juga imaju problem da poslednjih godina na njihovu adresu stiže veliki broj tužbi zbog zauzeća parcela na kojima su sada atarski i lokalni putevi. „Šampion“ među njima je opština Vlasotince sa oko 1600 tužbi i isplaćenim 101 milionom dinara, pišu Južne vesti.

Da ova praksa nije novina pokazuju i raniji primeri u Dimitrovgradu, Svrljigu, a u avgustu je na sednici Skupštine opštine Brus saopšteno da je nedavno primljeno preko 100 tužbi po ovom osnovu, a prema informacijama u budućem period će ih „verovatno biti preko 500”.

Dragan Đorđević iz neformalne koalicije Pravosudna baza jug (PBJ) za „Vreme“ kaže da ovo spada u fenomen masovnih tužbi, te da sredstva za pokretanje tih brojnih parničnih postupaka za nadoknadu štete na kraju pokriva budžet lokalne samouprave, odnosno svi građani.

„Taj fenomen sa sobom nosi pravna, finansijska i etička pitanja. Kada gledate iz jedne perspektive, ko plaća, onda to ima i negativne posledice, ali sa druge starne važno je da svaki građanin kome su prekršena neka prava dobije svoju pravnu satisfakciju“, objašnjava Đorđević.

Koalicija Pravosudna baza jug je kroz jedno istražvianje 2021 i 2022. godine htela da osvetli ovaj tip problema na jugu Srbije koji je trenutno očigledan.

Đorđević ukazuje da odgovornost stoji na lokalnim samoupravama što to nisu ranije evidentirale proble i što nisu išle ka građanima da se to reši nego se čekalo da dođe do sudskih postupaka.

„To je višeslojan problem; da li lokalne zajednice i lokalne samouprave imaju dovoljno kapaciteta, što ih ne oslobađa od odgovornosti jer su u pitanju masovne povrede prava“, naglašava Đorđević.

Opštine nude rešenje

Kako bi rešili ovaj problem koji im ugrožava budžet, predsednik Opštine Vladičin Han Goran Mladenović kaže da su rešili da građanima ponude drugo rešenje.

„Doneli smo odluku da se spreči nasrtaj advokata koji pokušavaju da stave katanac na opštine na jugu Srbije. Građanima nudimo da im isplatimo kompletnu nadoknadu za zauzeto zemljište, bez provizije advokata, a mi preuzimamo sudske troškove koji su do te faze bili. Mi štedimo jer ne plaćamo pune sudske troškove i proviziju advokatu, a oni dobijaju njihovu nadoknadu”, rekao je Mladenović.

Više lokalnih samouprava na jugu Srbije apeluje na građane koji su tužili da odustanu od tužbi i direktno sa opštinama potpišu sporazum kojim dobijaju novac.

Međutim, Đorđević kaže da je ovo rešenje gašenje požara i zakasnelo postupanje lokalne samouprave.

„Razjašnjavanje ovog problema iz svih aspekata je veoma važno, a izemđu ostalog iz aspekta troškova koje ima ta lokalna samouprava. Na kraju krajeva to je novac svih građana Srbije, to su budžetski novci“, ukazuje Đorđević.

Potencijalno rešenje

Naš sagovornik dalje navodi rešenje, a to su izneli i u istraživanju, da je pre svega neophodno da se vrati institut kolektivne zaštite prava koji bi bio zasnovan na ustavno prihvatljivim principima, adekvatan za ovo pravno uređenje i pravni okvir. On će u suštini omogućiti da se u slučajevima masovnih povreda prava umesto hiljade pojedinačnih parnica, kao sada, vodi jedna u kojoj se uključuju svi oni koji žele da dobiju odgovarajuće pravno zadovoljenje.

„Ovo ne isključuje mogućnost da neko kome su povređena prava samostalno vodi postupak, ali na ovaj način bi se umesto hiljade pojedinačnih parnica povela jedna jer su to iste ili identične povrede prava“, kaže Đorđević i dodaje da je sa ovakvim mehanizmom moguće sprečiti zloupotrebu korišćenja novca na način da je u konačnici ugrožen javni interes.

Sagovornik „Vremena“ navodi i primer kolektivne tužbe u SAD-u, gde je najviše zastupljen i suština jeste da se spreči moguća zloupotreba i nesavesno postupanje nekih advokata.

„To bi trebalo da bude jedan od priroteta i za zakonodavnu i izvršnu vlast, ali pre svega jedne javne debate. Tu je, takođe, prostor i za advokatske komore da se suoče sa spornim članovima koji krše etički kodeks“, zaključuje Dragan Đorđević.