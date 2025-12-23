Roditelji učenika „Jovine“ gimnazije pitaju ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića zašto ignoriše probleme i krizu u kojoj se ta škola nalazi više od godinu dana

Učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu odlučili su da u utorak bojkotuju nastavu, saopštili su njihovi roditelji, navodeći da se kriza u toj školi „iz dana u dan produbljuje“, zbog čega pozivaju Novosađane da im se pridruže u protestnoj šetnji u 17:30 sati ispred Mašinske škole.

Roditelji učenika upitali su pokrajinskog sekretara Roberta Otota i ministra prosvete Srbije Dejana Vuka Stankovića zašto ignorišu probleme i krizu u kojoj se „Jovina“ gimnazija nalazi više od godinu dana zbog, kako kažu, ponašanja uprave.

Prema navodima roditelja u saopštenju, profesori „Jovine“ gimnazije su za poslednji dan u prvom polugodištu planirali projektnu nastavu uz zanimljive radionice, ali je direktor Radivoje P. Stojković u ponedeljak najpre telefonskim putem, a potom i putem mejla, zabranio takvu već pripremljenu nastavu, uz izricanje opomena zaposlenima.

To je, prema njihovoj oceni, još jedna u nizu samovoljnih odluka direktora, kojima demonstrira silu i mobinguje profesore, dok učenicima uskraćuje pravo na kvalitetno obrazovanje.

Protestna šetnja počeće u 17:30 ispred Mašinske škole, a ići će do „Jovine“ gimnazije, koju je direktor zaključao i iz nje iselio učenike u tri škole.

Izvor: FoNet

