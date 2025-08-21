Sport i politika

21.avgust 2025. B. B.

Puna Arena i strah režima od „pumpanja“

Košarkaška utakmica Srbija-Slovenija u četvrtak uveče mogla bi da bude izazov za redakciju Radio-televizije Srbije ukoliko publika počne da „pumpa“ u televizijskom prenosu uživo, ali ne treba sumnjati da će oficiri za moral u javnom servisu imati spremne prste na reglerima

Zdravstvo

20.avgust 2025. Nemanja Rujević

Opet lažne priče o lažnim bolovanjima

Sada bi e-bolovanje trebalo da spreči lenje srpske radnike da uzimaju „lažna bolovanja“. Iako mediji, zvaničnici i poslodavci jadikuju zbog „epidemije lažnih bolovanja“, istina je skroz suprotna – u Srbiji se radi najviše i boluje najmanje