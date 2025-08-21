Srbiju danas očekuje sunčano vreme sa ekstremno visokim temperaturama, dok će u petak uslediti nagla promena uz oluje, grad i jak vetar

U Srbiji će biti toplo i pretežno sunčano vreme, osim na severozapadu zemlje gde se očekuje malo do umereno oblačno.

Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak.

Temperature će biti od 12 do 38 stepeni.

Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru.

U Beogradu će biti toplo i pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u petak, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.