Vučić najavio uvođenje obaveznog vojnog roka: Za muškarce 75 dana

Vojska

19.септембар 2025. K. S.

Gašić: Od sledeće godine obavezno služenje vojnog roka

Prva generacija regruta mogla bi u kasarne već početkom 2026. Rok bi trajao 75 dana, ali ne za sve  – mlađi muškarci bi išli duže, stariji nešto kraće, a oni sa prigovorom savesti bi proveli čak 155 dana u „civilnoj službi“