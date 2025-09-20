U Beogradu su, prvi put, počeli da se održavaju časovi hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture. Hrvatski jezik se kao izborni predmet izučava u 15 škola u Vojvodini

U Beogradu ima oko 5.000 građana koji se izjašnjavaju kao Hrvati. Oni će od sad moći da uče hrvatski, zato što su u sedištu hrvatske fondacije „Antun Gustav Matoš“ u Beogradu počeli da se održavaju časovi hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture.

Kako je objavio portal lista „Hrvatska riječ“, to je prva zvanična inicijativa u oblasti obrazovanja na maternjem jeziku Hrvata u glavnom gradu Srbije.

A HRT prenosi da je oglednom času prisustvovalo 12 učenika, koje će podučavati profesorka hrvatskog jezika u penziji Dubravka Tinodi.

Pokretanje nastave na hrvatskom u Beogradu inicirala je Nina Stamenković koja ima dete od osam godina za koje je želela da pohađa nastavu na maternjem jeziku.

Članica Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji Nataša Francuz navela je da će učenici na kraju školske godine dobiti svedočanstvo Republike Hrvatske koje će polaznicima poslužiti kao potvrda o izučavanju nastave na hrvatskom, ukoliko se odluče za obrazovanje izvan Srbije.

Ona je rekla da se hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture kao izborni predmet izučava u 15 škola u Vojvodini, a da se predavanja izvan škola održavaju u Somboru.

Izvor: FoNet