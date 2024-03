Rekordno visoka izlaznost zabeležena je u nedelju na izborima za predsednika Rusije u zemljama Zapadnog Balkana, saopštile su ruske ambasade, prenose mediji.

Na glasanju u Srbiji, održanom u školi pri ruskoj ambasadi na Novom Beogradu, zabeležena je „veoma visoka izlaznost“, naveli su iz ambasade Rusije u Beogradu, dodavši da je glasalo više od 4.700 birača, prenosi RIA.

Only 3% of the many Russians living in Serbia and Montenegro voted for Putin. Comparing to the vote in the EU member states 🇧🇪 35%, 🇬🇷 59% etc. the results are striking👇🏻 pic.twitter.com/EzCPbN4jhT

— Srdjan Cvijic (@srdjancvijic) March 18, 2024