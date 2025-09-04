Hronika
Jedan od veterana koji je u sredu uveče brutalno pretučen u ugostiteljskom objektu kod Vojno-medicinske akademije bio je u četvrtak ujutro u policijskoj stanici Savski venac po usmenoj naredbi tužioca za visokotehnloški kriminal Borisa Majlata, i tom veteranu je oduzet mobilni telefon, kaže za „Vreme“ advokat i zastupnik jednog od veterana Predrag Marković.
On kaže da mu je usmeno saopšteno, „pošto napismeno ništa nema“, da je taj veteran izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.
„Taj veteran je doveden, praktično lišen slobode, direktno sa Vojno-medicinske akademije u policijsku stanicu Savski venac po usmenoj naredbi tužioca zbog sumnje da je izvršio krivično delo. Tako se na istoj belešci našlo i izjašnjenje u pogledu izvršenja krivičnog dela koje ne postoji, ali je tužilac tražio da se tom veteranu oduzme telefon i da se on ispita na određene okolnosti, i njegovo izjašnjenje kao oštećenog na okolnosti pretrpljenih povreda i nasilja“, objašnjava Marković.
On navodi da prijava nije formalna prijava da je taj veteran dao izjavu kao oštećeni i kao izjašnjenje potencijalno okrivljenog.
„Taj veteran je u policijsku stanicu Savski venac prevezen policijskim automobilom u svojstvu građanina, i u tom svojstvu je i napustio policijsku stanicu“, kaže Marković.
Kaže i da je navodno izvršen policijski uviđaj u lokalu u kome su veterani pretučeni, ali naglašava da o tome nema neposredna saznanja.
Vrlo agresivan upad
Marković je objasnio da su u sredu od oko 17 sati četvorica veterana su sedela u ugostiteljskog objekta u blizini Vojno-medicinske akademije.
Oko 19 sati u lokal su „jako agresivno upali“ maskirani ljudi, njih 10 ili 15, i počeli da tuku veterane. Bili su opremljeni bejzbol palicama, „bokserima“ i teleskopskim palicama, kakve ponekad koriste policijski inspektori, a jedan od njih koji se ponašao kao predvodnik u ruci je nosio pištolj.
„Veterani su zadobili više stotina udaraca po glavi telu. Veteran koji je u četvrtak ujutro priveden u policijsku stanicu Savski venac ima povrede šaka i ima velike bolove u predelu rebara i pleksusa, i on je ‘najbolje prošao’. Jednom veteranu je otvorena lobanja i njega su onesvestili, a onesvešćen je bio i još jedan veteran, koji imao podlive svuda po licu i telu, jer su ga tukli i palicama i pendrecima i nogama i rukama i ‘bokserima’. Svi su primljeni na Vojno-medicinsku akademiju“, kaže Marković.
„Prema izjavama veterana motiv za napad je bio to što su oni pre napada vikali ‘pumpaj’ i izjašnjavali se protiv vlasti, i da su batinaši poslati da ih malo ‘upristoje’“, navodi Marković.
Dodaje i da je pretučen i vlasnik ugostiteljskog objekta u kome su sedeli veterani, iako nije bio sa njima u društvu već se jednostavno zatekao u svom lokalu.
Za sada nema informacija o tome da li je bilo ko identifikovan ili priveden zbog napada na veterane.
