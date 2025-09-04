Životni standard

04.septembar 2025. K. S.

Penzije ubedljivo gube trku sa platama

Od kako su naprednjaci došli na vlast prosečna penzija u Srbiji nije ni pola prosečne plate. Prava nevolja je što pola miliona penzionera preživljava sa manje od 250 evra mesečno

Otežane transfuzije u Srbiji

03.septembar 2025. Marija L. Janković

Ona traži krv od ljudi

Krv se ovog leta traži - ali bukvalno. Dok Zavodi za transfuziju i Crveni krst apeluju da su zalihe krvi na minimumu, hronični pacijenti ispaštaju jer ne mogu da dobiju transfuziju kada im je potrebna

Javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić

Novi Sad

03.septembar 2025. T. S.

Tužilac Ilić: Zarobljene institucije sprečavaju istragu policijskog nasilja

„Ova priča je u suštini priča o zarobljenoj državi i o državi u kojoj ne postoje nezavisne institucije. Da Služba unutrašnje kontrole unutar policije funkcioniše na način na koji bi trebalo da funkcioniše, ona bi morala da utvrdi da li je primena policijskih ovlašćenja bila opravdana i da o tome u jednom izveštaju obavesti javnost“, kaže javni tužilac Goran Ilić o intervenciji policije ispred DIF-a u Novom Sadu