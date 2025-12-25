„Čini se da se optužba rukovodila ogorčenjem javnosti zbog pada nadstrešnice, a ne činjenicama kojima raspolaže u predmetu, jer je postupak obustavljen zbog nepostojanja opravdane sumnje“, kaže za „Vreme“ javni tužilac Goran Ilić

Javni tužilac Goran Ilić smatra da je opravdano ogorčenje javnosti povodom odluke Vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu da obustavi postupak protiv Gorana Vesića i ostalih u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Ilić u izjavi za „Vreme“ ističe i da bi trebalo sačekati da ta odluka postane pravosnažna.

„S obzirom na sadržinu odluke Viseg suda u Novom Sadu kojom se obustavlja postupak prema nekoliko lica, čini se da se optužba rukovodila ogorčenjem javnosti zbog pada nadstrešnice, a ne činjenicama kojima raspolaže u predmetu, jer je postupak obustavljen zbog nepostojanja opravdane sumnje“, rekao je Ilić za „Vreme“.

Odluka zbog političkog pritiska

Kritičari režima Aleksandra Vučića obustavljanje postupka protiv Gorana Vesića i ostalih vide kao nastavak državnog udara i smatraju da je odluka doneta pod političkim pristiskom.

Advokat Sead Spahović je mišljenja da je optužnica upravo zbog svoje širine bila tanka, ali da treba sačekati pravosnažnu presudu.

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu donelo je odluku da ne stoji optužba protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i da se krivični postupak obustavlja.

Vesić, Tanasković i Dimovski su bili okrivljeni za teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti, a ostalih troje za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, a po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu od 16. septembra 2025.

Veće Višeg suda u Novom Sadu smatra da nema dovoljno dokaza za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im se stavila na teret.

Obrazloženje sudskog Veća

Kako piše u obrazloženju sidskog Veća, Visoko javno tužilaštvo u Novom Sadu je 30. decembra 2024. godine, „nakon samo 38 dana istrage podiglo optužnicu“, koja je potom naredbom ovog suda sredinom marta vraćena na dopunu.

„Zajedničko gotovo svim odgovorima na optužnicu je konstatacija da je tužilaštvo samo tehnički sprovelo dopunu istrage, samo prikupljajući dokaze i ispitujući svedoke na koje je sud ukazao, bez da je nakon toga analiziralo rezultate dobijene u dopuni istrage i primenilo to u novoj optužnici“, navodi se u obrazloženju.

Ističu da se za izvršenje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti podrazumeva da službeno ili odgovorno lice nije postupilo po propisima ili pravilima.

„Sud nalazi da u konkretnom slučaju nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su okrivljeni Tanasković i Vesić kao službena lica, u konkretnom slučaju, bili u obavezi da postupaju po propisima ili tehničkim pravilima o merama zaštite, te da samim tim nema ni dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su izvršili krivična dela na način opisan u optužnici, s obzirom na to da ovaj oblik može da izvrši samo službeno ili odgovorno lice, a koje propise ne pominje ni javni tužilac u optužnici“, navodi sud.

Osim toga, dodaje se, moraju postojati dokazi koji bi ukazali na to da su optuženi imali svest o postojanju opasnosti da bi se moglo raditi o krivičnom delu koje im se stavlja na teret.

„Iz priloženih dokaza proizlazi da su ovi optuženi i prilikom svečanog otvaranja upriličenog povodom puštanja u rad vestibila krila B Železničke stanice u Novom Sadu svi, zajedno sa drugim zvaničnicima, građanima i novinarima, stajali ispod te nadstrešnice, a koja će se četiri meseca kasnije obrušiti“, navodi sud.

Sledeći problem koji sud navodi jeste to da se u optužnici ne vidi jasna veza između radnji optuženih i posledice.

Obustavljanje postupka protiv Gorana Vesića i ostalih u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu protivnici režima vide kao „nastavak državnog udara“ i smatraju da je odluka doneta pod političkim pristiskom. Za Dijanu Hrku to „dno dna“.

Sead Spahović: Tanka optužnica

U buri opšteg zgražanja izdvaja se mišljenje advokata Seada Spahovića. On za „Vreme“ kaže da treba poštovati ovu sudsku odluku, jer da ona nije pravosnažna.

„Treba sačekati da li će biti pravosnažna, pa onda mogu da komentarišem. Kod slučaja nadstrešnice postoje dva problema, odnosno pitanja: zašto je ona pala i zašto su ljudi bili ispod nje, i na ta pitanja tužilac bi trebalo da da neki odgovor. U svakom slučaju poštujem sudske odluke, tužilac će se žaliti, i zato teba sačekati. Ja nisam nikakav navijač, niti sam blokader niti sam ćaci, moram da budem profesionalan i da sačekam odluku“, kaže Spahović.

On ističe da je već ukazivao na to da će biti problem što je optužnica napisana na 400 strana.

„Kad Haški tribunal podigne optužnicu na 400 strana, od tih 400 strana 300 ili 350 strana su činjenice. Ovde su činejnice na svega pet ili šest strana, a ostalo su komentari tužioca. Taj mastodont od 400 strana je nešto ranjivo, jer na 400 strana odbrana može da traži grešku. Tužilac koji je jak i zna šta hoće ide uže i dublje, a ne širi, jer kad je široko – onda je tanko“, kaže Spahović.

Dijana Hrka: Žrtve se ubijaju po drugi put

Majka mladića stradalog u padu nadstrešnice Dijana Hrka ocenila je da se odlukom Višeg suda u Novom Sadu po drugi put ubijaju žrtve i šalje poruka da su, zapravo, one jedini krivci, a sve koji su odgovorni za takav epilog upitala da li se kada se vrate kući i zagrle svoju decu zapitaju da li su ispravno postupili.

„Pitaju li se sudije, tužioci i svi odgovorni u ovoj državi, pošto su stavili potpis na svoje sramne odluke, šta je društvo izgubilo njihovom pogibijom? Izgubljeni su mladi ljudi, roditelji, deca, radnici, ljudi sa znanjem, dobrotom, planovima. Izgubljena je budućnost. Izgubljeno je poverenje“, navela je Dijana Hrka u saopštenju.

Ona je podsetila da je jedna osoba ostala trajni invalid, osuđena da ceo život nosi posledice nečijeg nemara, a da je 16 života ugašeno.

„Govorim jer ne želim da se ovakve tragedije zataškavaju, relativizuju i zaborave. Govorim jer sutra to može biti bilo čije dete. Govorim jer ćutanje znači saučesništvo. Moj sin nije bio broj u predmetu. Niti su to bila ostala stradala lica. To su bili životi koji su vredeli. I neko je morao da odgovara. Kao majka, ostala sam bez deteta, bez mira i bez pravde. Ali neću prestati da govorim. Ako institucije nemaju savest, ja je imam. Dugujem to svom poginulom sinu. Dugujem drugom sinu koji živi u ovoj zemlji. Dugujem svima koji su uz mene bili sve ovo vreme“, rekla je Dijana Hrka.