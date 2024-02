Od prošlog leta kineska kompanija TikTok i druge velike internet-platforme moraju da se pridržavaju Zakona o digitalnim uslugama EU (DSA). Pre dva meseca Evropska komisija posumnjala je da se TikTok ne pridržava zakona, koji je u odnosu na slične u svetu prilično strog, prenosi Dojče vele (DW).

Preliminarne istrage su započete, a od TikToka je zatraženo saopštenje, koje prema mišljenju Evropske komisije, nije bilo zadovoljavajuće. Shodno tome, komesar EU za industrijsku politiku Tjeri Breton je na platformi Iks najavio da će sada biti pokrenut formalni postupak protiv TikToka.

Ako EU konstatuje kršenje zakona, prete velike novčane kazne – do pet procenata dnevnog prometa TikToka. Međutim, kolika bi ta samu mogla da bude – ne zna se, jer TikTok ne objavljuje svoje poslovne bilanse.

Postupak protiv TikToka mogao bi da potraje nekoliko meseci. Video-platforma, koja tvrdi da ima oko 142 miliona korisnika mesečno u Evropi, može da podnese pravne mere protiv odluka vlasti EU. Preko milijardu ljudi širom sveta svakog meseca nešto gleda na TikToku.

TikTok, inače, nije jedini na meti Komisije EU. Od decembra se protiv Iksa vodi postupak za širenje navodno lažnih vesti i govora mržnje. Preliminarne istrage su u toku i za desetak drugih onlajn-platformi.

Zaštita mladih na TikToku

Evropski komesar Tijeri Breton optužuje TikTok da ne primenjuje na adekvatan način zaštitu mladih na platformi. Mlađi od 16 godina trebalo bi da mogu da koriste TikTok samo uz ograničenja. Mladima i deci mlađoj od 13 godina trebalo bi dozvoliti da koriste TikTok samo u veoma smanjenoj verziji. Provera starosti može biti nedovoljna, jer TikTok traži samo starost kao informaciju prilikom otvaranja naloga, ali ne vrši nikakvu stvarnu verifikaciju.

To, međutim, nije problem samo TikToka, već se odnosi i na druge društvene medije iz Meta grupe, Iks ili pornografske sajtove. TikTok na svojoj veb-stranici priznaje da zavisi od iskrenosti korisnika prilikom pružanja tih informacija.

Za klijente TikToka mlađe od 16 godina, usluga ograničava dnevnu upotrebu na jedan sat. To ograničenje, međutim, može da se ukloni sa samo nekoliko klikova.

Zakon o digitalnim uslugama EU (DSA) zabranjuje personalizovano oglašavanje osobama mlađim od 16 godina. Iz Evropske komisije sumnjaju da je i to teško ispoštovati ako nema kontrole starosti.

TikTok – radujemo se pojašnjenjima

Portparol TikToka rekao je da će kompanija, koja pripada kineskoj grupi „Bytedance“, nastaviti da se zalaže za poboljšanje zaštite mladih. „Nastavićemo da radimo sa stručnjacima i industrijom kako bismo TikTok učinili bezbednim. Sada se radujemo prilici da to detaljno objasnimo Komisiji EU.“

Izvršni direktor TikToka Šou Zi Čev poslednji put je posetio komesare EU u Briselu u januaru, kako bi ublažio zabrinutost oko svoje platforme za kratke video-snimke.

Međutim, Evropska komisija takođe želi da ima pristup i spisku svih TikTok-oglašivača. Pored toga, TikTok mora ekspertima da obezbedi i pristup podacima, kako to zahteva Zakon EU o digitalnim uslugama.

Beskonačan niz video-snimaka

Evropska komisija se takođe žali da algoritam TikToka korisnicima nameće beskonačan niz video-snimaka koji ispunjavaju sve njihove lične preferencije. To „uvlačenje“ u aplikaciju može dovesti do ponašanja sličnog zavisnosti. TikTok tvrdi da se algoritam može isključiti, prema zahtevima DSA, ali ta opcija je dobro skrivena u meniju i do nje se dolazi sa mnogo klikova.

Podešavanja i opcije koje je teško pronaći su problem koji nije jedinstven za TikTok. Istraživači medija već nekoliko godina uočavaju da TikTok ima određeni potencijal izazivanja zavisnosti, upravo zato što ga intenzivno koriste pretežno osobe mlađe od 25 godina.

„Već postoje naznake da određeni dizajn može da promoviše zavisnosti, kako na TikToku, tako i na drugim platformama. Prikupljanje dokaza o tome da li je to istina ili nije sada će biti veliki i ne tako lak zadatak za Komisiju EU“, kaže stručnjak za internet Julian Jaruš.