Studenti organizuju protest „Indeks jači od pendreka“
Zbor zdravstvenih radnika Srbije upozorio je da sve izraženija represija vlasti na građanske proteste koji traju devet meseci povećava nivo stresa među stanovništvom, što dovodi do pogoršanja mentalnog i fizičkog zdravlja i pojave simptoma anksioznosti, depresije i posttraumatskog stresa.
„Brutalne policijske intervencije, upotreba suzavca i drugih hemijskih sredstava, fizičko nasilje, hapšenja i dugotrajna zadržavanja u pritvoru bez osnova, kao i kampanja zastrašivanja i medijske manipulacije, imaju ozbiljne posledice ne samo po društvenu koheziju, već i po javno zdravlje“, navodi se u saopštenju.
„Posebno zabrinjava uticaj ovakve situacije na mlade. Umesto da se razvijaju u atmosferi sigurnosti, poverenja i podrške, oni se suočavaju sa nasiljem i nepravdom“, dodaje Zbor zdravstvenih radnika i navodi da odgovornost za takvo stanje snosi predsednik Srbije.
„On (predsednik Srbije) hitno mora da prihvati činjenicu da jedini način da se društvo vrati u stanje normalnosti jeste demokratski izlaz – poštovanje volje građana i raspisivanje vanrednih izbora, a svako dalje odlaganje znači dublje društvene podele, veće nasilje i trajno urušavanje zdravlja nacije“, ukazuje se u saopštenju.
Nedopustivo ćutanje Instituta za javno zdravlje
„U ovakvim okolnostima nedopustivo je ćutanje Instituta za javno zdravlje Srbije, koji ima zakonsku i stručnu obavezu da upozorava na rizike po fizičko i mentalno zdravlje stanovništva. Institut ne sme da bude nemi posmatrač dok se zdravlje građana urušava usled represije i društvene krize i njihova je dužnost da javno upozore vlast, a posebno Ministarstvo zdravlja, da nastavak nasilja i nesigurnosti vodi ka ozbiljnim zdravstvenim posledicama za čitave generacije“, dodaje se.
Zbor zdravstvenih radnika Srbije će u narednim danima uputiti apel međunarodnim zdravstvenim institucijama i organizacijama za ljudska prava da reaguju na događaje u Srbiji i podrže građane u njihovom mirnom i opravdanom zahtevu za demokratiju.
Izvor: FoNet
„U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici“, pišu studenti na Instagramu
