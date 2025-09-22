Nastavnici „Jovine“ gimnazije u Novom Sadu tvrde da su mesecima izloženi mobingu i pritiscima rukovodstva, zbog čega su najavili štrajk upozorenja

Zaposleni u Jovinoj gimnaziji u utorak, 23. septembra, stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja jer su primorani da preduzmu „mere zaštite svog dostojanstva i prava“, navodi se u saopštenju Štrajkačkog odbora.

„Već duže vreme izloženi smo sistematskom mobingu, pritiscima i ponižavanju od strane rukovodstva, što je stvorilo atmosferu straha i nesigurnosti u kolektivu. Umesto da škola bude prostor zdrave saradnje i podrške, postala je mesto u kome se zaposleni osećaju obespravljeno i omalovažavano. U takvim uslovima je nemoguće ostvariti kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, što direktno pogađa i naše učenike i njihove porodice“, piše u saopštenju.

Štrajk upozorenja održaće se 23. septembra od 15 do 16 časova ispred sve tri škole u kojima se trenutno održava nastava, odnosno u Mašinskoj, Tehničkoj i Hemijskoj školi.

„Ovo je prvi u nizu sindikalnih aktivnosti kojima ćemo se izboriti za zaustavljanje mobinga i uspostavljanje normalnih uslova rada u našoj školi. Pozivamo roditelje i javnost da razumeju našu borbu, jer ona nije usmerena protiv učenika, već za stvaranje zdravog i bezbednog okruženja u kome će i nastavnici i učenici moći dostojanstveno da rade“, ističe Štrajkački odbor škole.

Raseljavanje u tri škole

Profesorka u ovoj gimnaziji Rima Grujić istakla je i da je veliki problem nastao iseljenjem škole na tri lokacije, uprkos rešenju inspekcije koja je navela da se ne sme koristiti samo svečana sala.

„Sada smo dovedeni u poziciju da nastavnici jurcaju na tri adrese kako bi stigli da održe svoje časove, a to ponekada zahteva i 12 sati rada, sa putovanjem. Mi ne vidimo institucionalnu volju da nam objasni gde je nastao problem i da nam pomogne“, istakla je ona, prenosi 021.rs.

Učenica ove škole Tea Savić istakla je i da se problemi organizacije ne odnose samo na đake Jovine gimnazije, već i na one u čijim školama trenutno pohađaju nastavu.

„Specijalni smerovi u Jovinoj gimnaziji izgubili su svaki smisao, neka odeljenja i dalje nemaju profesore određenih predmeta da im drže nastavu. Tako i moj smer i dalje nema profesora primenjenih nauka“, rekla je ona.

Predstavnica roditelja Ivana Šnajder Papuga podsetila je i da Savet roditelja ove godine nije sastavljen, te da je vidljivo da je direktor Radivoje P. Stojković imao brojne propuste u rukovođenju školom.

„Naša deca su raštrkana po školama, uglavnom idu drugu smenu, što znači i da je vreme za učenje, vannastavne aktivnosti i život generalno ograničeno. Profesori ne stižu da idu od jedne do druge škole, rasporedi se menjaju na nedeljnoj osnovi. Koren tog problema jesu upravo postupci direktora. Molim sve nadležne da nam pomognu i da vratimo decu u njihovu školu, kao i da rešimo problem uprave“, istakla je ona.

Sindikat: Odluke se donose iza zatvorenih vrata

Sindikat zaposlenih Jovine gimnazije ističe da je u poslednjih skoro godinu dana u potpunosti ugrožen koncept jedne od najstarijih i najznačajnijih obrazovnih ustanova u Srbiji.

„Raseljavanjem nastave u tri škole urušen je jedinstveni ambijent gimnazije, što je dovelo do prekida kontinuiteta nastavnog procesa. Problem kupole, koji je svakako realan i koji mora biti rešen, postao je izgovor za odluke koje nemaju veze sa njenom sanacijom, već sa sistemom urušavanja škole“, navode oni.

Podsećaju i da je poslednja sednica Nastavničkog veća u školi održana 29. novembra prošle godine, te da se od tada odluke donose iza zatvorenih vrata, bez ikakvih informacija za nastavnike, učenike i roditelje.

Njihovi zahtevi, ističu, bili su da se organizuje Nastavničko veće, da se optimalizuje raspored časova i da se prizna legitimitet sindikata zaposlenih. Nijedan od zahteva, navode, nije ispunjen.

Izvor: 021.rs