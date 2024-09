Ovog ponedeljka neće se održati nastava u većini škola širom Srbije.

Takođe, biće održan protest „Stop lažnim obećanjima“, u parku Manjež, prekoputa Ministarstva prosvete, na kome će prisustvovati članovi sva četiri reprezentativna sindikata.

„Još je Makijaveli u 15. veku napisao: ‘Dato obećanje bilo je potreba prošlosti, prekršena reč je potreba sadašnjosti’. Vođena ovim motom, naša Vlada iz dana u dan pokazuje svoj odnos prema prosvetnim radnicima Srbije, zavodeći javnost i gurajući problem pod tepih, nadajući se da će još jedan, pa još jedan, pa još jedan razgovor… dovesti do razvodnjavanja problema i zaborava, uveravajući prosvetnog radnika da je dobio i više nego što je zaslužio”, navode u saopštenju četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika.

Pitaju i kakva se poruka šalje mladima, čiji su nastavnici uniženi.

„Da li je to poruka da će ih tući, da neće imati zakonsku zaštitu i da okrenu drugi obraz više puta, da će im plata biti mnogo niža od prosečne, da će dugo čekati da budu primljeni u stalni radni odnos, da će im vikendi prolaziti u pisanju administracije i da uz sve to treba da zadrže i entuzijazam?”, navode u saopštenju.

Zahtevi

Prosvetari zahtevaju da se njihove plate povećaju toliko da dostignu republički prosek, i to je projektovano na 105.000 dinara. U tom slučaju, potrebno je povećanje između 20 i 25 odsto. Vlada nudi 12 odsto.

Prosečna plata zaposlenog prosvetnog radnika sa sedmim stepenom kreće se od 85 000 do 95 000 dinara neto, u zavisnosti od godina radnog staža i ona je ista bilo da predaje predškolcima ili u srednjoj školi. Od juna do septembra kada skole ne rade, za raspuste i državne praznike prosvetari primaju prosečnu platu koja se kreće od 75 000 do 80 000 dinara u zavisnosti od proseka. Plata direktora škole odavno je premašila 100.000 i kreće se do 120.000 dinara.

Predstavnici sindikata obrazovanja navode da bi povećanje plate trebalo da bude u jednakom procentu za sve zaposlene u prosveti, odnosno i za nastavni i nenastavni kadar.

Zahtev je i da se do kraja 2024. godine uz konsultacije sa reprezentativnim sindikatima izvrši izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (u skladu sa potpisanim Protokolom), kao i da se zaposlenima u obrazovanju isplati Novogodišnja nagrada u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom.

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) ponovo je pozvao Vladu i Skupštinu Srbije da bez odlaganja usvoje izmene propisa kako bi se unapredila bezbednost zaposlenih u školama, nakon što je učenik napao i povredio nastavnika u Prokuplju, već četvrtog dana od početka nove školske godine.

Oni zahtevaju i da se u skladu sa dogovorom sa Vladom Srbije predložene izmene i dopune Krivičnog zakonika nađu u javnoj raspravi i da budu usvojene u Skupštini Srbije po hitnom postupku.