Jutro je. Napolju je oko 20 stepeni. Sunce je već uveliko izašlo, a na trotoaru ispred Narodne skupštine već peti dan štrajkuje glađu mladić, pripadnik LGBT zajednice, kome je 14. februara policija upala u stan u kome živi sa cimerkom i više sati nad njim vršila, kako kaže, „brutalnost, torturu, psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje”.

Sedi sa knjigom u jednoj i cigaretom u drugoj ruci. Pored njega ranac, šešir i nekoliko flaša sa vodom. Na ogradi stoji natpis: „Štrajkujem glađu, za pravdu ne ćutim”.

U razgovoru za „Vreme” Andrej Obradović govori tiho, jer ne može glasnije, misli mu lutaju, ali je, kaže, dobro.

„Juče mi je pozlilo malo zbog vrućine, bilo je i dosta novinarskih ekipa, skupilo se dosta ljudi. Ukazali su mi medicinsku pomoć i trenutno nisam životno ugrožen, iako četvrti i peti dan štrajka jeste prelazni period. Međutim, mlad mi je organizam i dobro to podnosi. Glad ne osećam, psihički sam stabilan i istrajan u ovome”, kaže Obradović.

Ljudi koji prolaze tuda zastaju, čitaju šta piše na ogradi i prilaze sa pitanjima: „Da li si dobro?”, „Treba li ti još vode?”.

„Preko dana me obilaze prijatelji. Obilazi me i majka koja je par puta i istupala javno. Međutim, nije u dobrom fizičkom stanju zbog celog stresa. Obilaze me i neki narodni poslanici, šefovi smene u Skupštini, pune mi eksterni punjač. Juče su me uveli u Skupštinu jer su bile veomao visoke temperature, a najavljen sam i danas i narednih dana kao gost. Rekli su mi da ukoliko je to moja želja imam pravo da boravim u Skupštini od 10 časova do 15:30 jer je takva procedura za goste”, objašnjava Obradović.

On u narednih nekoliko dana očekuje ispunjenje svojih zahteva.

Koji su zahtevi?

Govori da ima tri zahteva, te da je prvi hitno krivično gonjenje inspektora Strahinje Vukovića i Dubravka Despotovića, koji su „učestvovali u slučaju i nisu postupali po samom nalogu”.

„Drugi zahtev je identifikacija svih NN lica koja su učestvovala u zlostavljanju, torturi i mučenju u stanu i treći zahtev je identifikacija NN tehničara koji se predstavio kao lekar u ustanovi Laza Lazarević kada sam posle celog tog događaja dobio hitan uput iz Urgentnog centra za tu ustanovu. Tehničar je odbio da me primi, a sve je to bilo propraćeno jako ružnimi, uvredljivim komentarima”, objašnjava Obradović.

Koja reč iz institucija

Juče ga je, objašnjava Obradović, tužiteljka iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva (OJT) pozvala da ide sutra (u sredu) u 9:30 i da rekonstruiše ceo događaj i da dodatne informacije.

Portparolka Prvog OJT u Beogradu Branka Gajić je za Danas izjavila da tužilaštvo aktivno postupa po krivičnoj prijavi koju su podneli Andrej i njegova cimerka, kao i nevladina organizacija „Da se zna“.

Naglašava da u podnetim krivičnim prijavama nije navedeno za koje tačno krivično delo se terete policijski službenici.

„U krivičnoj prijavi nije definisano krivično delo, već je navedeno da se podnosi zbog neprofesionalnog postupanja policijskih službenika PS Beograd. Tužilaštvo utvrđuje postojanje elemenata krivičnog dela Zlostavljanje i mučenje ili nekog drugog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Tužilaštvo je takođe primilo i izveštaj Sektora unutrašnje kontrole MUP-a koji je obavio radnje iz svoje nadležnosti. Nakon što tužilaštvo prikupi sve informacije kako bi moglo da utvrdi činjenično stanje, odlučiće se o tome da li će od strane tužilaštva biti pokrenute krivične prijave i dalja istraga“, kažu iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Moguća radikalizacija – stupanje u štrajk žeđu

Andrej Obradović na ovo kaže da je portparolka Prvog OJT iznela “niz dezinformacija u pokušaju obmane javnosti”, te da će ukoliko mu institucije dozvole pokrenuti i disciplinski postupak protiv nje.

„Krivična prijava se proteže na osam stranica i jasno je navedeno koja su krivična dela izvršili, ne samo inspektori nego i NN lica, kao i MUP Novi Beograd”, kaže Obradović.

Dodaje da je postavio rok ukoliko se neko od nadležnih institucija do sutra u večernjim časovima ne oglasi i ukoliko ga neko ne kontktira povodom zahteva, „a poziv u Tužilaštvo nije bio moj zahtev iako je svakako koristan”, najavio je da će dodatno da radikalizuje štrajk.

A to bi značilo, navodi, eventualno stupanje u štrajk žeđu.

Govori da je stupio u štrajk ne samo zbog sebe već i zbog drugih žrtava nasilja čiji je glas ostao u tišini, čiji slučajevi nikada nisu dobili epilog.

Zaključuje da ga na ovaj potez naterala „velika opstrukcija pravde” gde mu je u jednom momentu preko trećeg lica tužiteljka, koja ga je juče pozvala na razgovor, poručila da „neće biti pozvan ni na saslušanje”.