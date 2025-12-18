U proteklih nekoliko dana pojavili su se navodi o pomoru životinja u zoološkom vrtu na Paliću. Deo zaposlenih krivi rukovodstvo, uprava odbacuje optužbe

Dva tigra, dva leoparda, dva medveda, zebra, nojevi, gotovo svi kenguri, bizoni, alpake, patuljasti krokodil i brojne druge životinje uginuli su samo prošle godine u Palićkom zoološkom vrtu, objavila je pre nekoliko dana Stranka slobode i pravde (SSP). Deo zaposlenih optužio je upravu tog zoološkog vrta za zanemarivanje i uginuće životinja.

Direktorka i jedini veterinar zaposlen u toj ustanovi negirali su navode da su krivi za zanemarivanje i uginuće životinja. Pokrajinski poslanik SSP-a Robert Šebek, međutim, tvrdi da zanemarivanja ima, da su neke životinje zbog toga uginule i najavljuje krivične prijave protiv njih dvoje.

Šta se dogodilo?

Portal Magločistač objavio je da je grupa zaposlenih u Zoološkom vrtu Palić iznela teške optužbe na račun rukovodstva te ustanove i veterinara koji u njoj radi, navodeći da dugogodišnje „neprofesionalno upravljanje, loši međuljudski odnosi i nestručan rad” ugrožavaju bezbednost zaposlenih i životinja.

Prema njihovim tvrdnjama, u poslednjih godinu dana uginule su brojne životinje, među kojima su tigrovi, leopardi, medvedi, zebra, nojevi, kenguri, bivoli, bizoni, alpake, zmije i druge vrste, što je, kako ističu, ozbiljno narušilo ugled zoološkog vrta u javnosti.

U dokumentu se navodi i da se direktorka zoo vrta, Sonja Mandić, duži vremenski period ponaša neprofesionalno prema zaposlenima, da ne reaguje na prijavljene probleme i da je stvorena atmosfera straha i pritiska u kojoj se radnici osećaju obeshrabreno da ukažu na nepravilnosti.

Prema njihovim navodima, svi pokušaji razgovora i obraćanja upravi rezultirali su dodatnim pogoršanjem situacije, pa se pojedine kolege optužuju za neprimereno ponašanje, vređanje i omalovažavanje, kao i neovlašćeno korišćenje službenih vozila i imovine ustanove u privatne svrhe.

Zaposleni navode da su pre mesec dana stupili u štrajk i predali zahteve upravi, ali da na njih nisu dobili odgovor.

Uprava odbacuje sve navode

Direktorka, s druge strane, odbacuje sve navode, a veterinar optužuje pojedine timaritelje za nesavesan rad sa životinjama i njihovo zanemarivanje.

Direktorka Sonja Mandić kaže da životinje koja žive u tom zoološkom vrtu imaju punu negu, kvalitetnu ishranu, dobru brigu i negira sve medijske navode o zlostavljanju životinja u toj ustanovi.

Reagujući na navode o uginućima, uprava je navela da zaposleni u zoo vrtu „svakodnevno ulažu značajne napore kako bi životinjama obezbedili adekvatne uslove za život”, te da tvrdnje o masovnom uginuću životinja „ne odgovaraju činjeničnom stanju”.

„I rođenja i uginuća su sastavni deo našeg posla. Želimo da sve naše životinje što duže ostanu sa nama, ali ne mogu da žive večno – rađaju se, odrastaju i neizbežno umiru”, saopštila je Uprava zoo vrta.

Navodi se da je veliki broj životinja u Zoološkom vrtu Palić „izuzetno star” ali i da je uobičajeno da u zoo-vrtovima žive znatno duže nego u prirodi, što je, kako ističu, posledica redovne veterinarske nege, raznovrsne i zdrave ishrane, kao i primerenih uslova držanja.

„Uginuća životinja deo su prirodnog procesa i u najvećem broju slučajeva dešavala su se usled gerijatrijskih problema, a ne zbog nemara ili zanemarivanja. Paralelno sa tim, Zoološki vrt Palić radi na obogaćivanju životinjskog fonda, kako dovođenjem novih životinja, tako i razmnožavanjem postojećih jedinki, u cilju očuvanja populacija i genetske raznovrsnosti”, piše u saopštenju.

Prema podacima uprave, ove godine je uginulo 15 jedinki, dok je rođeno više od 60 životinja, među kojima su emui, beloglavi sup, ptica egipatska crkavica, patagonijske mare, zlatni aguti, lame, alpake, prstenorepi lemuri, eland antilopa, šumske i grčke kornjače, kao i jeleni lopatari i jeleni aksisi.

Krivična prijava

Udruženje Eko Straža podnelo je u sredu (17. decembar) krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u Subotici zbog osnovane sumnje na sistemsko zanemarivanje životinja sa fatalnim ishodom u Zoološkom vrtu Palić.

U prijavi stoji da na osnovu javno dostupnih informacija i medijskih izveštaja apostoje ozbiljne indicije da je tokom prethodne godine došlo do masovnog uginuća i dugotrajne patnje velikog broja životinja, među kojima su i strogo zaštićene vrste. Kao mogući uzroci navode se nečinjenje, nemar i neadekvatna stručna briga odgovornih lica, naveli su.

Eko straža je najvila i da će međunarodnim organizacijama uputiti dopis povodom ovog slučaja i zahtevati hitnu reakciju i intervenciju.

