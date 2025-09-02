Studentski protesti

02.septembar 2025. B. B.

Pokrenut predistražni postupak protiv Marka Krička

Više ljudi izjavilo je da su ih pripadnici JZO protivpravno lišili slobode na ulici, odveli u garažu zgrade Vladee gde su ih naterali da kleče, gazili ih, udarali, šamarali, oduzeli im i polomili mobilne telefone, pretili da će ih upucati u glavu. Najdrastičnije je postupano prema studentkinji Nikolini Sinđelić koja je obelodanila da ju je Marko Kričak lično šamarao i udarao njenom glavom o zid, kao i da joj je pretio da će da je „skine i siluje pred svima“

Protesti u Srbiji

02.septembar 2025. K. S.

Otkaz novinarki Tanjuga zbog podrške studentima?

Milica Blažević dobila je iznenadni otkaz u Tanjugu pod obrazloženjem da je „tehnološki višak“ iako ta kuća upravo traži nove novinare. Ona za „Vreme“ kaže da je pravi razlog podrška studentima i objava na Instagramu