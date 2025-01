Mnogi smatraju da je vejping bezbednija alternativa pušenju, ali stručnjaci upozoravaju na ozbiljne dugoročne neželjene zdravstvene efekte, uključujući problem poznat kao „vejp jezik“, piše portal o zdravlju „Heltlajn“, a prenosi Net.hr.

Ova pojava može značajno uticati na zdravlje i način na koji korisnici vejpa percipiraju ukuse. Zdravstveni stručnjaci dugo su ukazivali na brojne nedostatke i izdavali upozorenja svima koji razmišljaju o prelasku na vejping.

„Vejp jezik“ – privremeni gubitak ukusa

Vejping može prouzrokovati privremeni gubitak ili smanjenu sposobnost osećaja ukusa, što je poznato kao „vejp jezik“.

Ljudi koji koriste vejp povremeno ili redovno mogu primetiti da se njihova sposobnost ukusa menja.

Pored samog vejpinga, faktori kao što su dehidracija, istorija pušenja i prekomerno izlaganje određenim ukusima takođe mogu imati važnu ulogu u razvoju ovog problema.

Posledice na jeziku – „opekotine tkiva“

Farmaceut Tom Viola i doktor Pamela Maragliano-Muniz, glavni urednik Dental Economiksa, istakla je u videu da vejp proizvodi visoku temperaturu, često između 120 i 150 stepeni Celzijusa. Takve temperature mogu izazvati „opekotine tkiva“ na jeziku, posebno u oblastima gde se nalaze ukusni pupoljci.

Viola objašnjava da se „vejp magla” ili aerosol ne hladi dovoljno brzo pre nego što dospe do sluzokože u ustima, što može da izazove oštećenje jezika. Temperatura koja i dalje ostaje visoka kada aerosol dospe do zadnjeg dela jezika može dovesti do toga da ljudi izgube osećaj ukusa ili dožive velike promene, izveštava Lad Bible.

Kserostomija – suva usta

Osim što iritira tkivo na jeziku, vejping takođe može dovesti do stanja poznatog kao kserostomija ili suva usta. Ovo stanje sprečava pravilno širenje pljuvačke i čestica hrane oko pupoljaka ukusa, prenosi Net.hr.

Iako sve veći broj medicinskih stručnjaka upozorava na negativne efekte vejpinga, još uvek nema dovoljno naučnih istraživanja da se detaljno objasne svi mehanizmi koji izazivaju „vejp jezik“.

Benjamin Šafi, profesor na Univerzitetu Kalifornije, Berkli Stomatološka škola, napominje da trenutno ne postoje pouzdani dokazi koji ukazuju na učestalost ovog stanja ili njegove specifične uzroke.

„Ovo je razlog za dalja istraživanja i za oprezan pristup ovim proizvodima“, zaključuje profesor Šafi.

Izvor:Net.hr