Talasi snega, leda i niskih temperatura zahvatili su veći deo Srbije, dok je u 11 opština proglašena vanredna situacija. Na Kopaoniku je izmereno −14 stepeni, a u Sjenici čak 40 centimetara snega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da je u Srbiji trenutno oblačno, mestimično sa snegom i maglom, kao i da je trenutno najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -14 stepena Celzijusa, dok najviše snežnog pokrivača ima u Sjenici gde je izmereno 40 centimetara snega.

Niske temperature izmerene su i u drugim mestima.

Kako je saopštio RHMZ, na Crnom Cvrhu je u 12 časova izmereno -11 stepeni, na Zlatiboru je -9, u Sjenici -8, a u Beogradu je -4 stepena Celzijusa.

U većini zemlje je oblačno i prisutne su magla i sumaglica, a sneg pada u prestonici, na Zlatiboru, Kopaoniku, u Sjenici, Kruševcu i Vranju, kako je navedeno.

RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača u Sjenici 40 centimetra, na Crnom Vrhu 35 centimetara, a na Zlatiboru 33, dok je u Beogradu visina snega 13 centrimetar i on je u raskvašenom obliku.

RHMZ najavio je ranije danas da će nedelja biti ledeni dan gde će tokom dana biti oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom.

Foto: Tanjug / Branko Lukić Zavejani putevi

Evakuisano 37 osoba, vanredno u 11 opština

Zbog vremenskih prilika u Srbiji, do sada je angažovano 214 pripadnika MUP-a, 98 vozila i tri čamca.

Igor Vasić iz Uprave policije rekao je za RTS da je u 11 opština na teritoriji Srbije proglašena vanredna situacija, a podeljeno je 19 agregata veće snage tamo gde ima problema sa električnom energijom

Za protekla 24 sata vatrogasci-spasioci su intervenisali 114 puta, 52 puta na gašenju požara, a na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda bilo je 98 intervencija.

Vasić kaže da je evakuisano 37 osoba.

Vanredna situacija proglašena u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici.

Pripadnici MUP-a na terenu širom Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici i vatrogasci-spasioci angažovani su na terenu širom Srbije, gde pružaju pomoć građanima i obilaze domaćinstva, vodeći računa o bezbednosti i potrebama svakog pojedinca, saopštio je MUP.

View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije)

Ministarka Sofronijević: U početku bilo malo nesnalaženja, ali ne bih rekla da je bilo ko zakazao

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni, priznajući da je „bilo malo nesnalaženja u početku“, ali da ne bi rekla da je bilo ko zakazao, već je reč o „normalnim problemima“ u vremenskim uslovima kakvi su ovih dana.

„Jedino su neprohodni putevi koji idu od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji. Svi ostali putni pravci su prohodni. Bilo je malo nesnalaženja u početku, ali se situacija iz dana u dan popravljala. Tako da danas možemo reći da su nam svi putni pravci prvog i drugog reda prohodni, uključujući i one uvek problematične deonice“, navela je ministarka u programu Radio-televizije Srbije.

Dodala je da najviše problema ima na planinskim prevojima, poput Jarma na Kopaoniku i Čestobrodice, kao i na putevima duž reka zbog pojave magle.

„Za auto-puteve i moto-puteve to znači da sneg bude očišćen i za preticajnu i za voznu traku, a potom se čisti i zaustavna traka. To je nešto što je prema planu zimskog održavanja, prema postojećim propisima obaveza naših putara. Da li to znači suv put? Ne znači u ovim uslovima, ali znači da je očišćen od snega i da se preventivno radi posipanje soli zbog nastajanja poledice, eventualno kada krene ledena kiša“, navela je Aleksandra Sofronijević.

Izvor: RTS

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.