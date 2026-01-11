Talasi snega, leda i niskih temperatura zahvatili su veći deo Srbije, dok je u 11 opština proglašena vanredna situacija. Na Kopaoniku je izmereno −14 stepeni, a u Sjenici čak 40 centimetara snega
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da je u Srbiji trenutno oblačno, mestimično sa snegom i maglom, kao i da je trenutno najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -14 stepena Celzijusa, dok najviše snežnog pokrivača ima u Sjenici gde je izmereno 40 centimetara snega.
Niske temperature izmerene su i u drugim mestima.
Kako je saopštio RHMZ, na Crnom Cvrhu je u 12 časova izmereno -11 stepeni, na Zlatiboru je -9, u Sjenici -8, a u Beogradu je -4 stepena Celzijusa.
U većini zemlje je oblačno i prisutne su magla i sumaglica, a sneg pada u prestonici, na Zlatiboru, Kopaoniku, u Sjenici, Kruševcu i Vranju, kako je navedeno.
RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača u Sjenici 40 centimetra, na Crnom Vrhu 35 centimetara, a na Zlatiboru 33, dok je u Beogradu visina snega 13 centrimetar i on je u raskvašenom obliku.
RHMZ najavio je ranije danas da će nedelja biti ledeni dan gde će tokom dana biti oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom.
Foto: Tanjug / Branko LukićZavejani putevi
Evakuisano 37 osoba, vanredno u 11 opština
Zbog vremenskih prilika u Srbiji, do sada je angažovano 214 pripadnika MUP-a, 98 vozila i tri čamca.
Igor Vasić iz Uprave policije rekao je za RTS da je u 11 opština na teritoriji Srbije proglašena vanredna situacija, a podeljeno je 19 agregata veće snage tamo gde ima problema sa električnom energijom
Za protekla 24 sata vatrogasci-spasioci su intervenisali 114 puta, 52 puta na gašenju požara, a na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda bilo je 98 intervencija.
Vasić kaže da je evakuisano 37 osoba.
Vanredna situacija proglašena u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici.
Pripadnici MUP-a na terenu širom Srbije
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici i vatrogasci-spasioci angažovani su na terenu širom Srbije, gde pružaju pomoć građanima i obilaze domaćinstva, vodeći računa o bezbednosti i potrebama svakog pojedinca, saopštio je MUP.
Ministarka Sofronijević: U početku bilo malo nesnalaženja, ali ne bih rekla da je bilo ko zakazao
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni, priznajući da je „bilo malo nesnalaženja u početku“, ali da ne bi rekla da je bilo ko zakazao, već je reč o „normalnim problemima“ u vremenskim uslovima kakvi su ovih dana.
„Jedino su neprohodni putevi koji idu od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji. Svi ostali putni pravci su prohodni. Bilo je malo nesnalaženja u početku, ali se situacija iz dana u dan popravljala. Tako da danas možemo reći da su nam svi putni pravci prvog i drugog reda prohodni, uključujući i one uvek problematične deonice“, navela je ministarka u programu Radio-televizije Srbije.
Dodala je da najviše problema ima na planinskim prevojima, poput Jarma na Kopaoniku i Čestobrodice, kao i na putevima duž reka zbog pojave magle.
„Za auto-puteve i moto-puteve to znači da sneg bude očišćen i za preticajnu i za voznu traku, a potom se čisti i zaustavna traka. To je nešto što je prema planu zimskog održavanja, prema postojećim propisima obaveza naših putara. Da li to znači suv put? Ne znači u ovim uslovima, ali znači da je očišćen od snega i da se preventivno radi posipanje soli zbog nastajanja poledice, eventualno kada krene ledena kiša“, navela je Aleksandra Sofronijević.
Izvor: RTS
