Srbija je zauzela 39. mesto po spremnosti za veštačku inteligenciju (AI), od ukupno 195 ocenjenih ekonomija širom sveta, što predstavlja značajan napredak u odnosu na 57. mesto na kojem se nalazila u prošlogodišnjem izveštaju, saopštila je danas Kancelarija za IT i eUpravu.

Srbija se tim rezultatom na „Government AI Readiness Index 2025“, koji objavljuje „Oxford Insights“, svrstala među top 20 odsto najspremnijih ekonomija na globalnom nivou, znatno iznad svetskog proseka i ispred velikog broja država članica Evropske unije.

„Time je potvrđena pozicija Srbije među globalno najspremnijim zemljama za primenu veštačke inteligencije“, navedeno je u saopštenju.

Grupu najspremnijih ekonomija sveta čine najrazvijenije i tehnološki najnaprednije države današnjice, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Francuska i Singapur, kao i Kina, Japan, Južna Koreja, Kanada, Holandija, Švedska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Prema tom globalnom indeksu, Srbija je bolje plasirana od zemalja kao što su Meksiko, Turska, Egipat i Argentina, kao i od Grčke, Hrvatske i Rumunije, ali i od svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana.

U regionalnom kontekstu, Srbija se izdvaja kao jedan od lidera Istočne Evrope, regiona koji se, prema tom indeksu, ubraja među tri najjača regiona sveta u oblasti spremnosti za veštačku inteligenciju, odmah iza Severne Amerike i Zapadne Evrope.

