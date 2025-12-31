NIS
Sjedinjene Države produžile licencu za rad Naftnoj industriji Srbije
Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. јanuara
Prema globalnom indeksu, Srbija je spremnija za primenu veštačke inteligencije od zemalja kao što su Meksiko, Turska, Egipat i Argentina, ali i odGrčke, Hrvatske i Rumunije, i od svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana
Srbija je zauzela 39. mesto po spremnosti za veštačku inteligenciju (AI), od ukupno 195 ocenjenih ekonomija širom sveta, što predstavlja značajan napredak u odnosu na 57. mesto na kojem se nalazila u prošlogodišnjem izveštaju, saopštila je danas Kancelarija za IT i eUpravu.
Srbija se tim rezultatom na „Government AI Readiness Index 2025“, koji objavljuje „Oxford Insights“, svrstala među top 20 odsto najspremnijih ekonomija na globalnom nivou, znatno iznad svetskog proseka i ispred velikog broja država članica Evropske unije.
„Time je potvrđena pozicija Srbije među globalno najspremnijim zemljama za primenu veštačke inteligencije“, navedeno je u saopštenju.
Grupu najspremnijih ekonomija sveta čine najrazvijenije i tehnološki najnaprednije države današnjice, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Francuska i Singapur, kao i Kina, Japan, Južna Koreja, Kanada, Holandija, Švedska i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Prema tom globalnom indeksu, Srbija je bolje plasirana od zemalja kao što su Meksiko, Turska, Egipat i Argentina, kao i od Grčke, Hrvatske i Rumunije, ali i od svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana.
U regionalnom kontekstu, Srbija se izdvaja kao jedan od lidera Istočne Evrope, regiona koji se, prema tom indeksu, ubraja među tri najjača regiona sveta u oblasti spremnosti za veštačku inteligenciju, odmah iza Severne Amerike i Zapadne Evrope.
Izvor: FoNet
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. јanuara
„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi
Zborovi građana Novog Sada pozivaju građane da Novu godinu dočekaju odavanjem 16-minutne pošte poginulima u padu nadstrešnice
Nakon zajedničkog zahteva inicijative „Beograd ostaje” i više zborova građana, investitor projekta „Avala Studios Beograd” dao je saglasnost za pristup prostoru planirane gradnje radi građanske i stručne kontrole zelenih površina
Za organizaciju i realizaciju izložbene postavke u Nacionalnom paviljonu Srbije na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 biće izdvojeno oko 8,5 miliona evra, a tender je raspisala Kancelarija Komesara Srbije za međunarodne izložbe
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve