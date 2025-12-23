„Radnici sami znaju da fabrika želi da smanji broj radnika jer su smanjene i porudžbine, tako da su se i sami javljali za raskid ugovora“, objašnjavaju iz Samostalnog sindikata metalaca „Aptiva“ u Leskovcu

U decembru je oko 100 zaposlenih u fabrici „Aptiv“ u Leskovcu potpisalo sporazumni raskid radnog odnosa, a kako navode iz Samostalnog sindikata metalaca Srbije iz ove fabrike broj radnika se od početka godine smanjio za oko 350.

Kako objašnjavaju iz Sindikata, ove godine su u više navrata grupe radnika potpisivale sporazumne otkaze, ali napominju da je sve bilo na dobrovoljnoj bazi, pišu Južne vesti.

„Za nas je bitno da nije bilo nikakve prinude i prisile. Niko nam se nije žalio na to. Radnici sami znaju da fabrika želi da smanji broj radnika jer su smanjene i porudžbine, tako da su se i sami javljali za raskid ugovora“, objašnjavaju iz Samostalnog sindikata metalaca „Aptiva“ u Leskovcu.

Kažu da je radnicima koji potpišu taj sporazumni otkaz daje otpremnina od plate i po po godini staža, što je u proseku oko 80.000 dinara.

O situaciji u leskovačkom „Aptivu“ oglasio se i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić koji je rako da nije reč o bilo kakvom talasu otpuštanja.

Bosnić je naveo da je na osnovu dobrovoljnih zahteva radnika zaključen 101 sporazumni raskid radnog odnosa, kao i da je tim radnicima isplaćena stimulativna otpremnina, saopšteno je iz Nacionalne služba za zapošljavanje.

Britanska kompanija „Aptiv“ trenutno u Srbiji ima tri pogona – u Zaječaru, Leskovcu i Novom Sadu.

Fabriku u Zaječaru zatvoriće u prvom kvartalu sledeće godine, potvrđeno je za „Vreme” u toj kompaniji.

„Nastavljamo da optimizujemo naše poslovanje u skladu sa dinamičnim globalnim tržištem. S tim ciljem, zatvorićemo našu fabriku u Zaječaru u prvom kvartalu sledeće godine. Formiran je sveobuhvatan plan za podršku našim zaposlenima tokom ove tranzicije, usklađen sa lokalnim zakonima i propisima o radu”, potvrđeno je za „Vreme” u toj kompaniji.