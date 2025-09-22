Lični stav

22.септембар 2025. Luka Tripković

Glogov kolac za AVNOJ Matije Bećkovića

Matija Bećković se razračunava sa gotovo pola veka mrtvim Josipom Brozom. Mogao bi da umesto toga svoj ugled založi za decu koju sada otimaju, prebijaju, lome im vilice i prete silovanjem u državnim objektima

Naši susedi

20.септембар 2025. S.Ć.

U Beogradu je otvorena škola za hrvatski jezik

U Beogradu su, prvi put, počeli da se održavaju časovi hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture. Hrvatski jezik se kao izborni predmet izučava u 15 škola u Vojvodini