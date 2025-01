U pidžamama, papučama i šlafrocima nekoliko pacijenata koji čekaju neodložne operacije u utorak i sredu otišlo je pred vrata direktora Prve hirurške klinike UKC Srbije prof. dr Predraga Sabljaka po odgovore – ko će ih i kada operisati?

„Imam tumor jednog unutrašnjeg organa, 20. decembra sam došla kod prof. Dr Vladimira Dugalića i dogovorili smo operaciju za 13. januar. Ja sam izabrala da me on operiše zbog poverenja koje imam u njega i zbog njegove biografije“, kaže za „Vreme“ jedna od pacijentkinja koja se našla u nezgodnoj poziciji pošto je hirurg Dugalić smenjen i premešten na drugo odeljenje.

„Nisam znala da je prof. dr Dugalić smenjen samo tri dana posle pregleda na kom sam bila. Uredno sam se javila u bolnicu 9. januara, snimili su me, obavili pripreme, ali nisam i dalje operisana zato što moj lekar ne radi više ovde. Ovde su svi ljubazni, mi se kao pacijenti ne mešamo u razmirice unutar bolnice, ali ako imamo pravo na izabranog lekara opšte prakse, onda imamo i pravo da izaberemo hirurga koji će nas operisati kada nam je život ugrožen“, kaže pacijentkinja sa tumorom čije je ime poznato redakciji.

Neodgovorno ponašanje

Za pacijentima koji već leže na Odeljenju za hirurgiju jetre, pankreasa i žučnih puteva, sa istim pitanjima pred kabinet direktora došlo je i nekoliko onih koji tek čekaju komplikovane operacije.

„Došao sam da pitam za majku. Ne znam ni kada bih je doveo u bolnicu, ni da li će Dugalić moći da me operiše. Uznemirili su me tekstovi u medijima iz kojih sam saznao da je smenjen zbog političke osvete. Ovo više nije normalno“, kaže sin žene koja čeka na operaciju karcinoma žučne kese.

Pacijenti koji dele istu brigu i sa kojima su novinari „Vreme“ razgovarali kažu da im je direktor klinike Sabljak rekao da će moći da ih operiše Vladimir Dugalić, međutim nije im odgovorio kako će to biti moguće kad on više ne radi na tom odeljenju.

Ostale su nedoumice da li to znači da bi hirurg Dugalić mogao da operiše pacijente koji njemu poklanjaju poverenje, samo u slučajevima kada nema drugih operacija. To zvuči dosta neodgovorno s obzirom na to da bi pacijenti trebalo da se ranije obaveste o terminu i prođu adekvatnu preoperativnu pripremu, a tim lekara i sestara za takav vid operacija, s obzirom da ne rade u urgentnim uslovima, moraju da se pripreme i isplaniraju svaki korak, kao i šta da se radi u slučaju neplaniranih situacija.

Bez komentara

Nekoliko pacijenata koji su u sredu potražili direktora klinike kažu da im je prof. dr Sabljak na bolničkom hodniku kratko i odsečno rekao da doktoru Dugaliću niko ne zabranjuje da operiše, nego da je na odmoru.

Za „Vreme“ je odbio da komentariše tvrdnje Dugalića da on jeste na odmoru do ponedeljka, ali da je manipulacija kada se kaže da mu niko ne brani da radi.

„Nisu mi određeni operativni dani, nemam ni raspored sala u kojima mogu da radim. Nemam ni garancije da će mi biti omogućeno da radim sa proverenim timom doktora i sestara, koje sam lično obučio. Operacije su timski rad, svaki korak je važan, izuzetno je bitno da znam čak i ko će biti medicinski radnici koji će pratiti postoperativni tok pacijenata,“ kaže Dugalić za Vreme.

Napominje da ne želi da dovede u pitanje bezbednost pacijenata ukoliko bi radio sa timom koji ne poznaje dovoljno.

Prof. dr Dugalić je specijalista abdominalne hirurgije, zaposlen na Prvoj hirurškoj klinici UKC, a više od 30 godina bavi se opštom hirurgijom, sa posebnim interesovanjem za hirurgiju jetre, pankreasa i žučnih puteva. Obrazovao se po najprestižnijim svetskim zdravstvenim centrima.

Njegova oblast naučnog i kliničkog interesovanja su benigne i maligne bolesti u hirurgiji jetre, žučnih vodova i pankreasa. Poslednjih godina je velika pažnja usmerena na razvoj projekta trodimenzionalne (3D) rekonstrukcije jetre, CT simulacije i navigacije u hirurgiji jetre.

Smenjen je samo dan pošto je javno istupio i podržao studentske proteste.

Izgleda da u Srbiji više ne važi ni pravilo izabranog lekara, ako on nije po volji i vladajuće partije.

Jelena Zorić