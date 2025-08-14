Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo je krivičnu prijavu u slučaju ubistva gradskog psa Done tokom protesta 24. januara. Dok je gradska uprava za kulturu odbila zahtev za oslikavanje murala sa Doninim likom sa obrazloženjem da slika ima političku konotaciju

Osnovno javno tužilaštvo primilo je više krivičnih prijava vezanih za ovaj događaj, za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Međutim, krivična prijava za slučaj ubistva gradskog psa Done tokom protesta 24. januara, ipak je odbačena.

Iz Inicijative građana „Pravnici za životinje Novi Sad“ navode da je Gradska uprava za kulturu odbila zahtev za oslikavanje murala sa Doninim likom.

„Molimo građane da isto pitanje postave nadležnom tužilaštvu, da se borimo da Donin mural osvane kad tad i da vratimo njenu sliku na mesto gde je zbog vernosti prema ljudskoj vrsti izgubila život usled nenormalnih okolnosti koje potiču od čoveka, stvarajući bolesnu atmosferu za život ovde. Gde je odgovornost za tako nešto“, ističu „Pravnici za životinje Novi Sad“.

Šta se dogodilo 24. januara

Tokom protesta 24. januara je vozač saniteta Kliničkog centra Vojvodine, na raskrsnici Bulevara Evrope i Futoške, nakon što je propušten da prođe pre kolone velikom brzinom udario gradskog psa Donu, koja je brzo podlegla povredama.

Iz KCV su kasnije saopštili da je ovo sanitetsko vozilo njihovo, te da je vozač suspendovan i udaljen sa radnog mesta do okončanja postupka protiv njega.

„Nakon saznanja o ovom incidentu, Univerzitetski klinički centar Vojvodine je pokrenuo disciplinski postupak protiv vozača pomenutog vozila. Vozač je suspendovan i udaljen sa rada do okončanja postupka“, navodi se u novom saopštenju.

Izvor: 021.rs

