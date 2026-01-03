Mladi ljudi u srpskim narodnim nošnjama sa mnogo srpskih zastava

Lični stav

03.januar 2026. Boban Arsenijević

Kako diplomirati kafanski nacionalizam

Takozvana studija izvodljivosti za osnivanje Fakulteta srpskih studija u Nišu niti je studija niti svedoči o izvodljivosti. Više je sklepana tirada kič nacionalizma koji veruje da fakulteti služe kao bedemi protiv globalizacije i drugih proglašenih zala