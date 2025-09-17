Sindikat sudske vlasti započeo je anketiranje zaposlenih u svim pravosudnim organima širom Srbije uoči štrajka u vidu potpune obustave rada koji je planiran za 30. septembar

Sindikat sudske vlasti započeo je anketiranje zaposlenih, a kao cilj ima potpunu obustavu rada u utorak 30. septembra.

Kako navode iz Sindikata sudske vlasti, ovaj korak je nužan jer problemi sa kojima se zaposleni suočavaju postaju „nepodnošljivi“.

„Sve to urušava dostojanstvo zaposlenih, odvraća ljude od pravosuđa i slabi temelje jedne od najvažnijih državnih institucija“, saopštava Sindikat.

Nemanja Đurić, predsednik Sindikata sudske vlasti za „Vreme“ ističe kako postoji više razloga zbog kojih će najverovatnije doći do štrajka.

„Postoji dosta razloga zbog kojih je došlo do ovog postupka, pre svega imali smo „postupak mirenja“ koji sprovodi Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, sam postupak je počeo pre četiri meseca, Ministarstvo pravde se ponaša apsolutno pasivno i ništa ne radi povodom toga“, ističe Đurić.

Između ostalog, Đurić ističe da kasne primanja predviđena Posebnim kolektivnim ugovorom, visoko kvalifikovani radnici primaju minimalnu zaradu.

„Stimulacija koja se periodično isplaćuje zaposlenima u pravosuđu, celokupna jedna, kasni. Dok se ove ostale isplaćuju u delovima iako to nikada ranije nije bio slučaj, a zaposleni zaista računaju na taj deo zarade“, kaže Đurić za „Vreme“.

Prvi, ali moguće ne i poslednji korak

Iz Sindikata dodaju da je anketiranje način da se čuje glas svakog zaposlenog i da se jasno pokaže koliko je situacija ozbiljna.

Iz Sindikata, takođe naglašavaju da ovo nije poslednji korak već početak borbe, i upozoravaju da će, ukoliko Ministarstvo pravde na čelu sa ministrom Nenadom Vujićem ne reši nagomilane probleme, biti primorani da nastave sa novim, „još odlučnijim vidovima sindikalne borbe“.

Nemanja Đurić ističe da je ovo tek prvi korak, ali ukoliko Sindikat ne bude zadovoljan odgovorom zasigurno je da će ih biti još.

„Strajk 30. septembra je prvi korak u ovoj borbi i videćemo kako će Ministarstvo da odreaguje na to. Zaposleni su u jako lošem materijalnom stanju da ukoliko se ne izađe u susret možemo da očekujemo i mnogo drastičnije vidove strajka“, zaključuje Đurić.