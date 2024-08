Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče izjavio da je za lečenje bolesne dece država Srbija izdvojila pare i u potpunosti zanemario postojanje fondacija.

„Sve to što pričate da se skupilo okolo naokolo uglavnom niko ništa nije skupio“, rekao je Vučić, imeđu ostalog, i izazvao revolt građana koji godinama skupljaju novac za bolesnu decu putem SMS poruka.

Tokom svog obraćanja prilikom obilaska gradilišta Tiršove 2, predsednik je rekao: „Što se tiče dece leptira, toliko smo novca uložili da me je sramota da na to odgovaram. To lečenje košta 600 hiljada evra, te kreme za te opekotine, ako se ne varam. Ja nisam lekar ali sam se raspitao i spremio. To lečenje će biti dostupno od 13. ili 14. avgusta u Beogradu. Ima dece za koje smo izdvojili dva miliona evra. Sve je to država Srbija uradila. Sve to što pričate da se skupilo okolo naokolo uglavnom niko ništa nije skupio“.

Sergej Trifunović, glumac i osnivač fondacije „Podrži život“, za Danas ističe da ova izjava jednostavno nije istina i da to zna i sam Aleksandar Vučić, te da bi neko iz njegovog kabineta trebalo da obrati pažnju da ne „lupeta ovakve gluposti“.

„On vrlo dobro zna da je samo moja fondacija opslužila preko 200 dece. Pritom, vrlo dobro zna Vučić i svi oko njega, da je dok je bio potpredsednik Vlade da je jedna dobra osoba iz SNS-a Sandra Božović predložila da fondacija bude manjinsko vlasništvo države, oko 49 posto, da ima građanski upravni odbor i čak su neki dobri drugari u plavim sakojima iz SNS-a došli i napravili neku platformu. Ja sam bio tada kod Vučića i on je rekao da je sve to super, da bi 15 dana nakon toga rekao u novinama kako oni neće više da daju pare za Partizan i Zvezdu nego da će država da napravi humanitarnu fondaciju“, navodi Trifunović.

Kaže da se i tada zapitao kako država pravi humanitarnu fondaciju jer nju mogu da osnuju građani, kako bi napravili nešto što država ne može ili neće da uradi.

„Oni su napravili fondaciju, na sve to što već imaju i onda je Vulin dao dva miliona Lončaru, koji je tad bio na čelu fondacije, tako da su oni imali četiri miliona od kojih i dalje mislim da nisu dali ništa deci“, ukazuje Trifunović.

Izvor: Danas