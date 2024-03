‌Komunalna policija potpomognuta beogradskom policijom pokušala je danas da nastavi sa uklanjanjem splavova na Savskom keju, ali se od toga nakon verbalne rasprave odustalo, potvrdila je za „Vreme“ pravnica koja zastupa vlasnike splavova Vesna Josić.

Bilo je planirano uklanjanje splavova „Raš” i „Vilenjak”, ali i marine „Noaurus”.

„Uspeli smo da ih odbijemo, za sada se valjda kriza završila. Nadamo se da danas više neće da se vraćaju. Bila je asistencija policije i došlo je do verbalnog konflikta sa njima zato što su oni pokušali da sebe predstave kao organ koji pruža asistenciju u izvršenju na vodi. Međutim, oni su kopnena policija i nemaju nikakva ovlašćenja na vodi. Svaka njihova asistencija se završava samo na obali”, ukazuje Josić koaj se sa vlasnicima splavova nalazila u marini.

„Ta marina nema most i ne može da joj se priđe sa obale, jer su Šapićevi divlji ‘sekači’ posekli taj most, pa marini sada prilazimo preko splava ‘Crna maca’. Policajci su u nekom trenutku došli na marinu, prišao je i brod ‘Mostar’ koji je trebalo da izvrši uklanjanje. Mi smo sprečavali taj brod da bilo šta uradi, a policiji smo tražili da legetimiše zaposlene na brodu i da im traže plutajuću dozvolu. Mi znamo da je taj brod neregistrovan, jer smo to videli na sajtu Uprave za brodove”, nastavlja Josić.

Od rečne policije ni traga ni glasa

Dodaje da je policija pokušala da se “vadi” da nema nadležnost za brodove, pa da je zbog toga pozvana i rečna policija. Međutim, kako ona navodi, pripadnici rečne policije nisu došli ni nakon dva sata od kada su pozvani.

„Mi smo se dva sata smrzavali čekajući rečnu policiju koja se uopšte nije pojavila. Za to vreme je Slavko Ješić, komandir Policijske stanice Bežanijska kosa, pokušavao da objasni da je on nadležan za izvršenje, a ja sam pokušavala da mu pojasnim da on nema nadležnost,jer se sve ovo o čemu pričam događalo na marini, dakle na plovnom objektu”, navodi advokatica vlasnika splavova.

Kaže da su nakon rasprave policajci “ukapirali” da su izašli iz okvira svoje nadležnosti, da su se povukli i odustali od planirane akcije.

„Bili smo uporni i nismo dozvolili uklanjanje. Nisu mogli ništa. Mogli su samo da nas pohapse, ali ni to nije bila njihova nadležnost, već rečne policije, koja nije htela da dođe. I da je došla rečna policija, morala bi prvo da ukloni neregistrovani brod sa plovnog puta koji je bio tu sa namerom da ukloni splavove, pa tek onda nas”, naglašava Josić.

Povlačenje policije i straža na splavovima

Pripadnici policije su se oko 11 sati povukli i obustavljena je akcija uklanjanja splavova, barem za danas.

„Oni čekaju da ulove trenutka da nikoga nema da brani brod, a mi im to ne nećemo dozvoliti. To zanči da je na delu svakodnevna odbrana splavova”, rekla je sagovornica Vremena.

Na pitanje da li su ti splavovi nelegalni, kaže da nisu, „jer su tehnički ispravni i imaju dozvole Lučke kapetanije i Uprave za brodove“.

„Sporno je samo da li se nalaze na legalnom mestu ili ne. Tu možemo da polemišemo“, zaključila je Josić. „Mnogi postoje odavno, došli su sa dozvolama koje su bile potrebne. Grad 20 godina ne izdaje nikakve dozvole, oni su ušli u sivu zonu zbog nerada Grada koji ih je sada proglasio nelegalnim”.