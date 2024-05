Raspisan je međunarodni tender za odabir izvođača za radove na sanaciji i modernizaciji deponije "Duboko" kod Užica, izjavila je ministarka zaštite životne sredine. Završetak radova planiran je za 2027, a šta do tada sa deponijom koja gori već dve nedelje?

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović rekla je danas da je Ministarstvo 10. maja raspisalo međunarodni tender za odabir izvođača za radove na sanaciji i modernizaciji deponije „Duboko“ kod Užica, te da će se raditi projektovanje, stabilizacija kosine, proširenje deponije, tretman biogasa i izgradnja sistema za tretman procednih voda.

Vujović je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije naglasila da je „Duboko“ izuzetno kompleksan projekat, jer deo deponije i dalje mora da prihvata otpad i kada počnu radovi na sanaciji, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Po završetku radova 2027. godine, „Duboko“ će biti moderan centar gde će se otpad tretirati po savremenim standardima, tvrdi ona. Prema njenim rečima, vek deponije će biti produžen za narednih 20 godina, a zadovoljiće potrebe oko 320.000 stanovnika iz devet lokalnih samouprava.

Ona je precizirala da će ka centru gravitirati Užice, Požega, Arilje, Čačak, Bajina Bašta, Lučani, Kosjerić, Ivanjica i Čajetina.

Zatvorite se

Prema rečima gradonačelnice Užica Jelene Raković Radivojević, situacija na deponiji Duboko je bolja, međutim gašenje požara I dalje traje.

“Požar smo gasili i algama i ekstraktnom penom i to je dalo rezultate, a ono što je utvrđeno u konsultacijama sa stručnim ljudima sa Metalurškog fakulteta i ljudima iz okruženja koji su imali slične situacije je da je jedini pravi način da se požar gasi je pretrpavanje zapaljenog dela deponovanog otpada na lvrstu podlogu i zasipanje tog dela otpada zemljom. To i radimo i do sada smo utošili oko 30 hiljada tona jalovine i oko 13 hiljada tona penila i nastavljamo. Imamo dovoljno mehanizacije, dovoljno ljudi kojima želim da kažem jedno veliko hvala”, naglasla je gradonačelnica.

Sa druge strane, na na zvaničnoj stranici Zavoda za zaštitu zdravlja Užice kao današnja preporuka građanima navodi se da u delu dana kada se oseća neprijatan miris na paljevinu duže ne borave na otvorenom i drže zatvorene prozore na stambenim objektima.

“Ovo se pre svega odnosi na najosetljiviji deo populacije decu, trudnice, osobe koje boluju od hroničnih plućnih i kardiovaskularnih, kao i drugih akutnih i hroničnih bolesti u kojima je već kompromitovana plućna funkcija.

Iz preventivnih razloga, preporučujemo da građani drže zatvorene prozore na stambenim objektima u toku noći zbog eventualnog epizodnog pogoršanja kvaliteta vazduha. Takođe, iz preventivnih razloga preporučuje se školama da deca ne borave napolju za vreme školskih odmora i časa fizičkog vaspitanja iako se ne oseća neprijatan miris.”.

Republički štab za vanredne situacije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je cilj sednice da se sagledaju informacije o aktuelnoj situaciji i aktivnostima saniranja požara na deponiji, spremnost subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa za pripremu i reagovanje u narednom periodu, stanje vodnih objekata za zaštitu od poplava i uređenje vodotokova.

Cilj sastanka je da se sagledaju i informacije o uvođenju sistema ranog upozoravanja i obaveštavanja javnosti u slučaju nadolazeće ili neposredne opasnosti.

Načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije Luka Čaušić ukazao je na značaj prve redovne sednice kako bi se svi iz sistema zaštite i spasavanja blagovremeno upoznali i sproveli preventivne aktivnosti radi ublažavanja posledica izazvanih kako požarima na otvorenom prostoru, tako i potencijalnim ekstremnim vremenskim pojavama.