U jednoj od poslednjih emisija „Magazin in“ voditeljke Sanje Marinković na TV Pink gostovala je advokatica Zora Dobričanin Nikodinović. Jedna od glavnih tema bila je – nasilje nad ženama. Njihove izjave su izazvale burnu reakciju javnosti i različitih organizacija za ženska prava.

„Šta još žene rade. One isprovociraju muškarce na fizičko nasilje“, kazala je Dobričanin Nikodinović, a voditeljka Sanja Marinković prekinula je sa: „Zoro, i to je tačno.“

Dobričanin Nikodinović je nastavila da je „fizičko nasilje nedozvoljeno i apsolutno ne podržava promil fizičkog nasilja“.

„Ali, postoje slučajevi gde se dokazuje i gde je dokazano da je do fizičkog nasilja došlo zbog konstantnog psihičkog nasilja žene nad muškarcima, a muškarci nisu navikli, nije u njihovim genima, da se brane razgovorom, već je prva njihova reakcija da reaguju fizički, oni se pokaju kroz tri sekunde, ali to je to, one su ostvarile svoje, udaljenje, hitna mera, ode, izbaciše ga iz stana“, kazala je Dobričanin Nikodinović.

Na to je Sanja Marinković uzviknula „bravo“.

A onda je i sama voditeljka nastavila u pravcu osuđivanja žrtvi nasilja u porodici. „Ja kad nekad vidim u javnosti kad piše ‘fizički’, ‘nasilno’, ja odmah kažem, ovo je neka koja je to sigurno izazvala“, navela je ona.

Izjave voditeljke i advokatice ispratio je gromoglasni aplauz publike u studiju, koju većinski čine žene.

Autonomni ženski centar podneo prijave

Nevladina organizacija Autonomni ženski centar je povodom emisije uputila prijavu Regulatornom telu za elektronske medije (REM) sa predlogom da izrekne meru privremene zabrane emitovanja „Magazina In“.

Takođe su uputili i apel Ministarstvu pravde da advokatica Zora Dobričanin Nikodinović bude razrešena funkcije članice Radne grupe za izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku.

„Žene budu pogođene kada čuju ovakve stvari“, kaže za „Vreme“ Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

„Voditeljka i advokatica su u programu iznosile svoje stavove javno, u veoma gledanoj emisiji. To je grozno i morale su da vode računa, jer šalju pogrešnu poruku“, kaže Macanović.

Izveštavanjem o nasilju nad ženama na ovakav način su, moguće, prekršene su i odredbe Zakona o elektronskim medijima.

„Govor advokatice je bio naročito diskriminišući. Ona je uvredila žene koje su žrtve nasilja i navodila netačne stavove da one provociraju nasilje, a da ih tome podučavaju ženske organizacije. Takve stvari žrtve nasilje slušaju, nažalost i na sudu“, kaže naša sagovornica.

Efekat na žrtve i počinioce nasilja

Stvari izgovorene u emisiji su floskule koje redovno izgovaraju sami počinioci nasilja, kao i njihovi branioci na sudu, a ta predrasuda čuje se i šire.

„U emisiji je povređen i ugled muškaraca, izjavom advokatice da je njima urođeno da reaguju fizički. To je apsolutno netačno. Fizički reaguju samo nasilni muškarci“, kaže Macanović.

Ovakav govor dodatno zastrašuje žrtve nasilja koje se dvoume da li da prijave svoj slučaj i obrate se za pomoć.

„Ovakva izjava je povredila sve žrtve koje su prijavile nasilje, a i za one koje se još premišljaju. Emisiju su gledali i počinioci nasilja. Onda oni pomisle da ako ih žrtva prijavi, neće odgovarati za nasilje, jer se žrtvama ne veruje“, objašnjava Macanović i dodaje:

„Nije samo problem što je to rekao neko ko je advokatica. Problem je što ovakav stav imaju žene. To je dodatno poražavajuće.“

AŽC do sada nije dobio nikakve odgovore iz REM-a niti iz Ministarstva pravde.

400 femicida za 10 godina

Podaci koje je objavio Automomni ženski centar pokazuju da je u poslednjih 10 godina, u Srbiji zabeleženo čak više od 400 femicida, kao najtežeg oblika rodno zasnovanog nasilja.

Od početka 2025. godine, u Srbiji su se dogodila dva femicida.

Među njima, zabrinjavajući je i broj onih, prijavljenih i osuđenih nasilnika, koji su kasnije počinili ista krivična dela.

Ipak, ovo nije konačan broj. Slučajeva nasilja nad ženama može biti i više – jer podaci o broju ubijenih žena u Srbiji nisu zvanični. Ovde se ubrajaju samo oni slučajevi – poznati zahvaljući medijskim izveštajima i saopštenjima policije. U Srbiji još nije formirano nacionalno telo za praćenje femicida, iako je njegovo osnivanje najavljeno još 2018. godine.