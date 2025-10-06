Kontrola saobraćaja
Oštrija kontrola korišćenja mobilnih telefona u vožnji i pri prelasku pešačkih prelaza
Vozači i pešaci koji koriste mobilni telefon dok su u saobraćaju biće pod posebnom pažnjom policije ove nedelje
Sajt otvorenavrata.info omogućava da građani na jednom mestu dobiju odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa Marinom Dorćol
Kompanija SEBRE, investitor projekta Marina Dorćol, predstavila je veb sajt otvorenavrata.info, namenjen komunikaciji sa lokalnom zajednicom tokom realizacije tog projekta.
Novi sajt građanima omogućava da na jednom mestu dobiju odgovore na najčešće postavljana pitanja, kao i da direktno komuniciraju sa investitorom i izvođačima radova.
„Ovaj sajt nije komercijalnog karaktera, već služi isključivo kao platforma za informisanje i komunikaciju sa lokalnom zajednicom. Želimo da pokažemo otvorenost prema komšijama i da omogućimo participaciju građana u realizaciji projekta Marina Dorćol“, izjavio je izvršni direktor kompanije SEBRE Tomaš Klima.
On je naveo da je kompanija, osim novog veb sajta i Viber zajednice kroz koju se šalju informacije o toku radova, pokrenula i redovne sastanaka sa komšijama pod nazivom „Otvorena vrata“ koji se održavaju svakog poslednjeg utorka u mesecu u prostoru „Miljenko Dereta“.
Prosvetni radnici u saradnji sa roditeljima i neformalnim organizacijama pripremaju protest za 12. oktobar u Beogradu
Blokada škola i fakulteta i u novoj školskoj godini je noćna mora režima Aleksandra Vučiča. Upravo to su učinili pančevački gimnazijalci
Državna revizorska institucija otkrila je brojne nepravilnosti oko lista čekanja za operaciju kuka i kolena u pojedinim zdravstvenih ustanova
Više osoba završilo je u Dunavu nakon prevrtanja čamca kod Bačke Palanke. Na brodu se nalazilo 11 kineskih državljana. Jedna osoba je poginula, dok je devet ljudi spaseno
