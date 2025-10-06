Sajt otvorenavrata.info omogućava da građani na jednom mestu dobiju odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa Marinom Dorćol

Kompanija SEBRE, investitor projekta Marina Dorćol, predstavila je veb sajt otvorenavrata.info, namenjen komunikaciji sa lokalnom zajednicom tokom realizacije tog projekta.

Novi sajt građanima omogućava da na jednom mestu dobiju odgovore na najčešće postavljana pitanja, kao i da direktno komuniciraju sa investitorom i izvođačima radova.

„Ovaj sajt nije komercijalnog karaktera, već služi isključivo kao platforma za informisanje i komunikaciju sa lokalnom zajednicom. Želimo da pokažemo otvorenost prema komšijama i da omogućimo participaciju građana u realizaciji projekta Marina Dorćol“, izjavio je izvršni direktor kompanije SEBRE Tomaš Klima.

On je naveo da je kompanija, osim novog veb sajta i Viber zajednice kroz koju se šalju informacije o toku radova, pokrenula i redovne sastanaka sa komšijama pod nazivom „Otvorena vrata“ koji se održavaju svakog poslednjeg utorka u mesecu u prostoru „Miljenko Dereta“.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!