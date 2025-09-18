Nakon što je Rusiji zabranjeno učešće na Evroviziji zbog invazije na Ukrajinu, ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o održavanju Intervizije. Za dva dana će se održati takmičenje, a među učesnicima naći će se i Srbija

Za dva dana, 20. septembra, u prestonici Rusije održaće se Intervizija, muzičko međunarodno takmičenje ili, Putinov konkurent Evroviziji. Na tom događaju učestvovaće 23 zemlje, među kojima su Kuba, Kirgistan, Kina, Indija, Katar, Brazil, ali i Sjedinjene Američke Države i Srbija.

Briselski portal „Politico“ posebno je istakao da je zanimljivo da je Srbija jedna od retkih evropskih zemalja koja će učestvovati na Interviziji, a da je istovremeno i jedna od kandidata za ulazak u EU.

Predstavnik Srbije biće Slobodan Trkulja, „legenda savremene balkanske muzičke scene, multiinstrumentalista, pevač i kompozitor”, kako je predstavljen na sajtu ovog takmičenja.

Dalje piše da je Trkulja tokom karijere stekao priznanja kritike, državna odlikovanja i titulu Kulturnog ambasadora Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Dean Vuletić, istoričar i autor istraživačkog projekta o takmičenju Intervizija tokom Hladnog rata na univerzitetu u Beču, za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrđuje da u javnosti nema informacija „da li iza srpskog predstavnika stoji srpska vlada, vladina agencija ili privatno društvo“.

Ostalo je nejasno da li država koordinira aktivnosti u vezi sa ovim takmičenjem, kao i da li učestvuje u finansiranju učešća.

Nije poznato ni ko će se sve naći u delegaciji koja će predstavljati našu zemlju na Interviziji, ali je objavljeno da će jedan od članova međunarodnog žirija takmičenja biti producent Mirko Radenović.

Trkulja će nastupiti sa pesmom „Tri ružice“, a takmičenje će prenositi privatna televizija Toxic TV, potvrdili su oni za RSE.

Putinovo takmičenje

Nakon što je Rusiji zbog invazije u Ukrajini zabranjeno učešće na Evroviziji, ruski predsednik Vladimir Putin ponovo je uspostavio takmečenje – Intervizija.

Ukaz o njegovom održavanju potpisao je Putin u februaru nakon zabrane učešća. Za šefa organizacionog komiteta Intervizije imenovan je potpredsednik vlade Dmitrij Černišenko.

U uslovima takmičenja navedenim na sajtu Intervizije piše da je jedan od ciljeva promovisanje „univerzalne, duhovne, porodične, kulturne, etičke i verske tradicije različitih naroda“.

Ruska senatorka Lilija Gumerova rekla je za TASS da će takmičenje Intervizija biti prilika za „promociju prave muzike“ a „ne lažnih vrednosti koje su tuđe bilo kojoj normalnoj osobi“, aludirajući na Evroviziju zbog toga što uključuje LGBT izvođače, kao što je austrijska „drag kraljica“ Končita Vurst (Conchita Wurst).

Intervizija i ranije održavana

Takmičenje pod imenom Intervizija organizovano je i ranije u Češkoj i u Poljskoj kada su bile deo Sovjetskog saveza.

Na sajtu Intervizije piše da se festival pojavio 1963. godne kao vodeća muzička manifestacija socijalističkih zemalja – kulturni most između Istoka i Zapada, i neposredni prethodnik Intervizije. Tamara Miansarova osvojila je prvo mesto sa svojom pesmom „Neka uvek bude sunca”.