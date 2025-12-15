Pošto nijedan od kandidata nije dobio dvotrećinsku većinu glasova, RTS ponovo raspisuje konkurs za generalnog direktora

Upravni odbor Radio-televizije Srbije doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora RTS-a, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova, objavio je RTS.

Radio-televizija Srbije prethodno je krajem oktobra raspisala konkurs za imenovanje novog generalnog direktora, a zatim je Upravni odbor RTS-a usvojio je prijave Dejana Stankovića, Stanislava Veljkovića i aktuelnog predsednika Upravnog odbora RTS-a Branislava Klanščeka, piše Danas.

Preostale četiri prijave odbačene kao nepotpune.

Upravni odbor Javne medijske ustanove RTS trebalo je da imenuje generalnog direktora u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs.

Ipak, izbor generalnog direktora RTS-a je izostao.

Aktulenom direktoru Draganu Bujoševiću drugi petogodišnji mandat ističe u februaru 2026. godine i on više nema prava da bude biran na tu funkciju.

Izvor: RTS/Danas/Vreme