Pravosuđe
Ko su kandidati za sudije Ustavnog suda?
Skupštinski odbor za ustavna i zakonodavna pitanja prihvatio je kandidate za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić
Pošto nijedan od kandidata nije dobio dvotrećinsku većinu glasova, RTS ponovo raspisuje konkurs za generalnog direktora
Upravni odbor Radio-televizije Srbije doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora RTS-a, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova, objavio je RTS.
Radio-televizija Srbije prethodno je krajem oktobra raspisala konkurs za imenovanje novog generalnog direktora, a zatim je Upravni odbor RTS-a usvojio je prijave Dejana Stankovića, Stanislava Veljkovića i aktuelnog predsednika Upravnog odbora RTS-a Branislava Klanščeka, piše Danas.
Preostale četiri prijave odbačene kao nepotpune.
Upravni odbor Javne medijske ustanove RTS trebalo je da imenuje generalnog direktora u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs.
Ipak, izbor generalnog direktora RTS-a je izostao.
Aktulenom direktoru Draganu Bujoševiću drugi petogodišnji mandat ističe u februaru 2026. godine i on više nema prava da bude biran na tu funkciju.
Izvor: RTS/Danas/Vreme
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Skupštinski odbor za ustavna i zakonodavna pitanja prihvatio je kandidate za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić
Površina zelenila i šume koja će biti zauzeta planiranom gradnjom na Košutnjaku iznosi minimalno 14 hektara. To dovodi u pitanje tvrdnju profesora Vladimira Lojanice da neće biti posečeno nijedno zdravo stablo
Nakon prodavnica ruskih diskontnih lanaca Svetofora i MERE, u Srbiju dolazi i ruski maloprodajni lanac Fix Price. Rusi u Srbiji su izgradili sopstveni ekosistem koji uključuje ruske škole, vrtiće, IT kompanije i nastupe ruskih umetnika koje posećuju isključivo ruski državljani, a ruski marketi su postali „čvorišta“ te zajednice
Ministarstvo finansija najavilo je da će od januara sva sredstva fakulteta biti centralizovana kroz sistem SPIRI, uz gašenje postojećih računa. Univerziteti upozoravaju da takav model ne prepoznaje složenost njihovog finansiranja i može dovesti do blokade rada
Kada dođe vreme za naplatu računa za struju, građani mogu da ostvare određene popuste i na taj način olakšaju sebi troškove
Intervju: Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštvaZbog pretnji tužiocima ide se u zatvor Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve