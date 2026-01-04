Čista energija
Iskorak u budućnost: Više od dvadeset srpskih solarnih škola
U Srbiji ima više od 20 solarnih škola u statusu prozjumera
U većem delu Srbije zemlje u nedelju će biti oblačno i hladno uz ledenu kišu i sneg, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 0 do 3 stepena, na jugu zemlјe od 9 do 14 stepana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Pre podne i sredinom dana u većem delu zemlјe kiša će preći u sneg, osim u južnim predelima gde će tokom celog dana padati kiša.
Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara.
U tim predelima uveče i u toku naredne noći lokalna pojava ledene kiše.
Vetar slab i umeren, u dalјem skretanju na severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren do jak južnih pravaca.
Od ponedelјka do četvrtka biće oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći nula stepeni i u tim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača.
U ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlјe, dok će na jugu i jugoistoku i dalјe biti toplije sa kišom.
U petak i za vikend hladna vazdušna masa proširiće se na celu zemlјu pa se očekuju umereni, lokalno i jaki jutarnji mrazevi i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine očekuju se samo u subotu,10. januara.
Saobraćaj u Srbiji biće u nedelju pojačanog intenziteta na prilazima većim gradovima i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih mesta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zbog najavljenih snežnih padavina vozači treba da budu spremni na teže uslove vožnje koji ih očekuju na putevima u planinskim područjima Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prejepolja, Ivanjice i Novog Pazara.
Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, autobusi čekaju tri sata.
Nema zadržavanja na naplatnim stanicama, kao ni na graničnim prelazima za teretna vozila.
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara
U Beogradu od nedelje ujutro pada jak sneg, pa je nekoliko letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ odloženo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se nada da do 13. ili 15. januara stigne prvih 85.000 tona nafte, da rafinerija kreće da radi 17. ili 18. januara, a da 25. ili 26. počne prerada
Takozvana studija izvodljivosti za osnivanje Fakulteta srpskih studija u Nišu niti je studija niti svedoči o izvodljivosti. Više je sklepana tirada kič nacionalizma koji veruje da fakulteti služe kao bedemi protiv globalizacije i drugih proglašenih zala
