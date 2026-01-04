Ljudi prelaze ulicu dok pada jak sneg.

Vremenske nepogode

04.januar 2026. B. B.

Upozorenje na ledenu kišu

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara

Mladi ljudi u srpskim narodnim nošnjama sa mnogo srpskih zastava

Lični stav

03.januar 2026. Boban Arsenijević

Kako diplomirati kafanski nacionalizam

Takozvana studija izvodljivosti za osnivanje Fakulteta srpskih studija u Nišu niti je studija niti svedoči o izvodljivosti. Više je sklepana tirada kič nacionalizma koji veruje da fakulteti služe kao bedemi protiv globalizacije i drugih proglašenih zala