U većem delu Srbije zemlje u nedelju će biti oblačno i hladno uz ledenu kišu i sneg, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 0 do 3 stepena, na jugu zemlјe od 9 do 14 stepana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne i sredinom dana u većem delu zemlјe kiša će preći u sneg, osim u južnim predelima gde će tokom celog dana padati kiša.

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara.

U tim predelima uveče i u toku naredne noći lokalna pojava ledene kiše.

Vetar slab i umeren, u dalјem skretanju na severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren do jak južnih pravaca.

Od ponedelјka do četvrtka biće oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći nula stepeni i u tim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlјe, dok će na jugu i jugoistoku i dalјe biti toplije sa kišom.

U petak i za vikend hladna vazdušna masa proširiće se na celu zemlјu pa se očekuju umereni, lokalno i jaki jutarnji mrazevi i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine očekuju se samo u subotu,10. januara.

AMSS: Pojačan saobraćaj, bez gužvi na granici

Saobraćaj u Srbiji biće u nedelju pojačanog intenziteta na prilazima većim gradovima i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih mesta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog najavljenih snežnih padavina vozači treba da budu spremni na teže uslove vožnje koji ih očekuju na putevima u planinskim područjima Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prejepolja, Ivanjice i Novog Pazara.

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, autobusi čekaju tri sata.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama, kao ni na graničnim prelazima za teretna vozila.