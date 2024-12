Bliže nam se novogodišnji i božićni praznici, a sa njima i skraćeno radno vreme objekata u Srbiji. Neradni dani za prodavnice su 1, 2, 6. i 7. januar. Danas većina prodavnica rade skraćeno, do 18 časova, prenosi portal Nova.rs.

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme tržnih centara, marketa, pijaca, pošti i apoteka u Beogradu uglavnom će raditi skraćeno, a 1. i 7. januara većina objekata biće potpuno zatvorena.

Tržni centri

Tržni centri su juče radili redovno, a neki čak i produženo do 23 časova. Danas većina njih radi skraćeno do 18 časova.

Sutra, 1. januar je neradan dan. U ponedeljak, 6. januara, radno vreme butika i prodavnica je do 18 časova, a u utorak je opet neradan dan.

Što se tiče bioskopa u tržnim centrima, oni će raditi svih dana, i 1. i 7. januara uglavnom od popodne pa do 23 časa, dok će 31. decembra i 6. januara raditi uglavnom do 16 časova.

Većina trgovinskih lanaca će 31. decembra raditi skraćeno, uglavnom do 18 časova, dok će 1. januara biti zatvoreni. Od 2. januara do 5. januara radnje će raditi standardno, dok će 6. januara na Badnji dan sve raditi do 18 časova, na dan Božića radnje će biti zatvorene. Od 8. januara radno vreme se vraća na staro.

Izdvojićemo neke od njih.

Lidl

Sve „Lidl“ prodavnice će na dan dočeka, 31. decembra, raditi skraćeno, tačnije do 18 časova. Prvi dan Nove godine, 1. januar, biće neradan, a 2. januara nastavlja sa redovnim radnim vremenom.

Za Badnji dan, 6. januara, „Lidl“ prodavnice će raditi skraćeno – do 18 časova, a Božić, 7. januara, će biti neradan dan. Od 8. januara će biti redovno radno vreme.

Između dva praznika, od 2. do 5. januara, kako saopštavaju iz ovog lanca, prodavnice će raditi redovnim radnim vremenom.

Radno vreme „Maxi“ prodavnica za Novu godinu i Božić

Poslednjeg dana 2024. godine, u utorak 31. decembra, svi maloprodajni objekti „Maxi“ lanca radiće do 18 časova, dok je 1. januar neradan dan za sve maloprodajne objekte.

Zatim, od 2. do 4. janura, svu „Maxi“ objekti imaće redovno radno vreme, dok će 5. januara radno vreme biti do 21h. Objekti koji rade 24 sata u 2. i 8. januara, počinju sa radom u 07:30 sati.

Na Badnji dan, 6. januara, svi maloprodajni objekti rade do 18 sati, dok je dan Božića, 7. januar, neradan dan za sve maloprodajne objekte.

Redovno radno vreme nastavlja se od 8. januara, a svi objekti koji rade 24 sata počinju sa radom tog dana u 07:30 sati.

„Univerxport„

Prodavnice u sastavu „Univerexporta“ će 31. decembra raditi do 18 časova, dok će 1. januara biti zatvorene. Izuzetak su maloprodajni objekti na Zlatiboru (ugao Rujanske i Obudovice, Krfska 7), Vrnjačka Banja (Kneza Miloša n16d) koji će 31. decembra raditi nešto duže, tačnije do 20 časova, kao i 1. januara od 8-20 časova.

Drugog dana Nove godine, 2. januara, radiće malo kraće, do 20 umesto do 22 časova, a od 3. januara sve se vraća u uobičajene tokove do 6. januara. Tog dana njihovi objekti radiće do 18 časova, dok je nedelja, 7. januara, odnosno Božić, neradni dan.

Radno vreme „Super Vero“ prodavnica za Novu godinu i Božić

„Super Vero“ marketi 31. decembra radiće do 18 časova, isto važi i za 6. januar. Neradni dani su 1. i 7. januar.

Ostalih dana, važi uobičajeno radno vreme.

„Metro“

„Metro“ prodajni objekti 31. decembra radiće do 18 časova, kao i na Badnji dan, 6. januara.

Njihovi objekti biće zatvoreni 1. i 7. januara. Ostalih dana, važi uobičajeno radno vreme.

Radno vreme „Idea“, „Roda“ i Mercator“ prodavnica za Novu godinu i Božić

U nedelju 31. decembra „Idea“, „Roda“ i „Mercator“ prodavnice radiće do 18 časova, dok će sreda, 1. januar, biti neradan dan za sve njihove radnje širom Srbije.

U ponedeljak 6. januara sve IDEA prodavnice, Roda marketi i Mercator hipermarketi radiće do 18 časova, a utorak 7. januar biće neradan dan za sve radnje širom Srbije.

Dežurne pošte

JP „Pošta Srbije“ saopštilo je da će tokom svih dana praznika – 1. 2. i 7. januara raditi samo dežurne pošte. Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, pošte na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš, i Čukarka i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, koje će raditi non-stop. Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova.

U četvrtak 2. januara biće otvorene 64 dežurne pošte u celoj zemlji, u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima.

Radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport“ objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u „Roda“ objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, pošte na Zlatiboru i Kopaoniku i druge dežurne pošte.

Istog dana, pošte na graničnim prelazima Sremska Rača i Šid radiće bez prestanka, a pošta na aerodromu „Nikola Tesla“ od 8 do 15 časova.

U utorak 31. decembra i ponedeljak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 17 časova.

Spisak svih pošta koje će raditi tokom predstojećih praznika, sa radnim vremenima, mogu se naći na sajtu Pošte Srbije.

Pijace ne rade 1. i 7. januara

Pijace u Beogradu će imati izmenjeno radno vreme za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace“. Zelene pijace će u utorak, 31. decembra, raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova, a 1. i 7. januara neće raditi.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“, „Dušanovac“ i TC „Novi Beograd“ 1. i 7. januara radiće skraćeno, od 6 do 14 časova, dok će 2. januara sve zelene pijace raditi od 6 do 14 časova.

Otvoreni tržni centar Miljakovac – „Beogradski buvljak“ 1. i 7. januara neće raditi, a 2. januara ova pijaca radiće od 6 do 14 časova.

Na pijaci „Dušanovac“ prodaja iz vozila neće se vršiti 31. decembra, kao ni 6. januara. U utorak, 7. januara, ova pijaca će raditi uobičajeno, od 19 do 6 časova.

Besplatno parkiranje za vreme praznika

Garaža na pijaci „Palilula“ 1, 2. i 7. januara će raditi od 0 do 24 časa, kao i parking na pijaci „Zemun“ i garaža na pijaci TC „Novi Beograd“. Garaža na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 1. i 7. januara, dok će 2. januara raditi do 15 časova. Parking na pijaci „Dušanovac“ radiće 1, 2. i 7. januara od 6 do 15 časova, navodi se u saopštenju „Beogradskih pijaca“.

JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u sredu i četvrtak, 1. i 2. januara, kao i na dan Božića u utorak, 7. januara, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.

Apoteke

Državne apoteke u sistemu „Apoteka Beograd“, ne rade tokom zvaničnih neradnih dana. Međutim, da rade non-stop moraju dežurne apoteke, a u Beogradu to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27.

Većina privatnih apoteka neće raditi u sredu i četvrtak (1. i 2. januara), osim dežurnih privatnih apoteka koje inače rade neprestano.

