Od 1. oktobra kreću nova poskupljenja grejanja. Beograđani, Nišlije i Kragujevčani plaćaće više, a pojedine toplane povećavaju cene i za više od 10 odsto

Hladne probe centralnog grejanja počinju 1. oktobra, a grejna sezona zvanično počinje već tradicionalnog 15. oktobra.

Izuzeci su mogući samo ukoliko tokom tri uzastopne noći noći tempreture budu ispod 12 stepeni Celzijusovih.

Zahvaljujući zahtevu Beogradskih toplana da cena grejanja bude povećana za 6,4 odsto, centralno grejanje će za toliko i poskupeti od 1. oktobra.

Centralno grejanje za poslovne prostore poskupeće šest odsto.

Tako će se cena grejanja za kvadratni metar stambenog prostora povećati sa 1.578,67 na 1.679,35 dinara (bez PDV-a).

Za poslovni prostor predviđeno je poskupljenje sa 16.315,43 na 17.287,80 dinara (bez PDV-a).

To konkretno znači da će za stan od 60 metara kvadratnih u Beogradu račun biti veći za oko 600 dinara. Tako će novembarski račun koji je do sada bio 8600 dinara za grejanje stana od 60 kvadrata biti povećan na 9200 dinara.

Evo još nekih primera:

Potrošači koji su do sada plaćali grejanje oko 3000 dinara od 1. okotbra će plaćati oko 3200 dinara, a oni koji su plaćali oko 10.000 dinara će plaćati oko 10.600 dinara.

Poskupljenja i u ostalim mestima

Veliki broj toplana je letos i u drugim mestima najavio povećanje cena grejanja.

Toplana u Kruševcu je najavila da će cene grejanja biti povećane linearno 9,4 odsto i po potrošnji i po kvadratnom metru.

U Kraljevu će grejanje za 11 odsto, što znači da će za stan od 60 kvadrata poskupljenje je oko 700 dinara.

U Leskovcu je cena grejanja povećana devet odsto, dok u Majdanpeku tvrde da do kraja godine grejanje „sigurno neće poskupeti“, a da li će se cene posle tog roka menjati zavisi od cena energenata.

Korisnici daljinskog grejanja u Kragujevcu će umesto sadašnjeg 121,15 dinara po metru kvadratnom, plaćati 133,24 dinara, a za one koji grejanje plaćaju po potrošnji, cena će biti povećana sa 55,50 dinara na 58,68 dinara po kvadratu. Tako će račun za grejanje stana od 50 kvadrata iznositi oko 6600 dinara.

U Nišu je cena grejanja po kvadratnom metru povećana sa 37,38 na 42,74 dinara mesečno.

U maju su na adrese Beograđana u različitim delovima grada stigla obaveštenja da će ubuduće plaćati grejanje po potrošnji, a ne prema zagrevanoj površini.

Tako će oko 85. 000 stanova u Beogradu preći na naplatu grejanja po potrošnji, a za ugradnju adekvatne opreme za takav sistem naplate odgovorne su pojedinačne stambene zajednice.