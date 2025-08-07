Marko Ljubiša Kan, pripadnik škaljarskog klana, ranjen je na bazenu hotela u Pržnu, nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja, potvrđeno je za „Vijesti“

Budvanin Marko Ljubiša Kan ranjen je u popodnevnim časovima na bazenu hotela u Pržnu, kraj Budve.

Prema istim informacijama, Kan je prethodno bio u društvu, koje se potom razišlo, a kada je ostao sam, jedna osoba, koja je takođe bila na hotelskom bazenu, zapucala je ka njemu.

Kan je, prema pisanju lokalnih medija, označen kao visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, a već je nekoliko puta bio meta pucnjava u Budvi.

Policija je odmah izašla na lice mesta, dok je napadač je u bekstvu. Ljubiša je zadobio povrede koje nisu opasne po život i medicinski je zbrinut.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Budva postupaju po prijavi da je u kompleksu jednog hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane nepoznatog lica, prilikom čega je zadobilo povrede lice M.Lj, a koje za sada, prema preliminarnim informacijama, nisu opasne po život, i dok je lice medicinski zbrinuto“, saopštila je Uprava policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će na licu mesta obaviti uviđaj.

„Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Jug, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i drugih organizacionih jedinica, preduzimaju hitne mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, o čemu će javnost biti informisana“, piše u saopštenju.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.