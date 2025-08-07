Beograd

07.avgust 2025. N. M.

Zašto je Beograđanima važan krug „dvojke“?

Peticiju za očuvanje tramvajske linije 2 potpisalo je do sada više od 10.000 građana, saopštila je danas (7. avgust) organizacija Beograd u pokretu. Beograd bez „dvojke” nije isti grad. To nije samo tramvaj. To je sećanje na detinjstvo, prva zaljubljivanja, put do škole, fakulteta, posla, ili kuće posle teškog dana