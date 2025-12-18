Korisnicima koji su u svojim privatnim porukama na Viberu koristili reči kao „pare“ ili „plata“, počele su da iskaču reklame za keš kredit Procvredit banke

Novi način internet oglašavanja Procredit banke na platformi Viber izazvao je nemalu pometnju, ali i ljutnju među onima koji koriste tu aplikaciju za razmenu poruka i poziva.

Procredit banka u Srbiji deo je matičnog ProCredit Holdinga sa sedištem u Frankfurtu na Majni.

Korisnicima koji su u svojim privatnim porukama koristili reči kao „pare“ ili „plata“, počele su da iskaču reklame za keš kredit pomenute banke.

Tako su ekrani mobilnih telefona roditelja koji su u porukama proveravali jesu li im deca ponela pare za užinu i kolega koje su se dopisivale u vezi sa platom počeli da se crvene od napadnih reklamnih poruka kojima se nudi kredit.

Iako nije bilo zvaničnih reakcija, sasvim je sigurno da konkurenstke banke nisu ostale ravnodušne prema ovakvoj vrsti reklame Procredit banke koja je zahvaljujući Viberu postala vidljiva ogromnom broju ljudi.

„Uzmi kredit“

Šta je zapravo učinjeno? Po ugledu na ranije uspostavljene „specijlne efekte“ koje Viber nudi u slučaju da nekome, na primer, porukom čestitate rođendan, pa reči „Srećan rođendan!“ promene boju, a s vrha poruke počnu da se padobrančićima spuštaju komadi torte i svećiće, pomenuta banka počela je da reklamira svoje kredite.

Ako u poruci na Viberu ukucate pojmove „plata“, „pare“, „kredit“, „banka“, „troškovi“ i slične koje imaju veze sa takozvanim platnim prometom, te reči se automatski „hajlajtuju“ crvenom bojom i boldovanim fontom, a ispod poruke se pojavi link sa logom banke i rečima „Uzmi kredit“. Taj link vodi ka sajtu pomenute banke, konkretno ka stranici na kojoj se nude keš krediti.

Mnogi korisnici Vibera takvu vrstu oglašavanja percipirali su kao vrlo napadnu, posebno oni koji nisu klijenti pomenute banke. Ruku pod ruku s tim, pojavila se i bojazan da Viber time što je dozvolio takvu vrstu oglašavanja zapravo „špijunira“ prepisku svojih korisnika, što je automatski dovelo do toga da počnu da postavljaju i pitanja o svojoj bezbednosti i zaštiti podataka, ali i narušavanju privatnosti.

Neki korisnici su, ne bez trijumfalnog likovanja, zaključili da tog efekta u porukama nema ukoliko koristite ćirilicu.

Prijava „Efektive“

Takvo reklamiranje toliko je uznemirilo neke korisnike Vibera da je Udruženje potrošača „Efektiva“ Narodnoj banci Srbije (NBS) podnelo prijavu protiv Prokredit banke, uz ocenu da ta banka „obavlja nepoštenu poslovnu praksu“.

„Ispred udruženja za zaštitu potrošača ‘Efektiva’, podnosim prijavu protiv Prokredit banke, zbog obavljanja nepoštene poslovne prakse iz člana 58. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i članova 17. i 18. Zakona o zaštiti potrošača. Naime, prilikom ispisivanje reči ‘banka’ ili ‘kredit’ u aplikaciji Viber, kao link ispod ovih reči, pojavljuje se veza ka Prokredit banci. Dakle, ako se ispred tih reči, u razgovoru napiše i reč najbolji (kredit) ili najbolja (banka), link će odvesti ka sajtu Prokredit banke“, navedeno je u objavi „Efektive“ na društvenoj mreži Iks.

To udruženje navelo je da pomenuta banka „obavlja nepoštenu i obmanjujuću poslovnu praksu, jer potencijalnog korisnika navodi da donese pogrešnu ekonomsku odluku, u smislu da mu daje netačna obaveštenja i stvaranjem opšteg utiska, da anka jeste najbolja, najpovoljnija, najjeftinija i slično“.

„Ovo je oblik i nasrtljive poslovne prakse iz domena nedozvoljenog uticaja u cilju donošenja pogrešne ekonomske odluke, iz člana 21. ZZP. Takođe, prekršen je i član 17. ZZKFU, jer pored reči ‘uzmi kredit’ ne stoji obavezno upozorenje da pozajmljivanje novca košta“, navedeno je u objavi „Efektive“ uz moblu NBS da hitno reaguje kako bi se sprečila „štetne posledice ponašanja“ Procredit banke.

