Vlasnik kompanije Igl Hils Mohamed Alabar kaže da od države Srbije nije dobio ništa, iako mu je ustupila više od 300 hektara zemljišta bez nadoknade.

18.decembar 2025. B. B.

Mohamed Alabar: Kraj reke je, pre Beograda na vodi – bilo kao u kamenom dobu

„Sve što pamtim je da su migranti prolazili, sedeli na zemlji, neki od njih su ličili na kriminalce. To je sve čega se sećam. Bilo bi neprijatno šetati pored te reke. Kao da živite u kamenom dobu“, opisao je vlasnik kompanije Igl Hils Mohamed Alabar kako pamti lokaciju na kojoj je sagradio Beograd na vodi