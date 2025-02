Srednjoškolci u Aleksandrovcu od kako su u blokadi trpe pritiske. Na to su skrenuli pažnju sugrađanima na Instagram nalogu „Studenti Župe”. Na početku bilo je 13 odeljenja Srednje škole „Sveti Trifun“ sa domom učenika koja su izglasala blokadu nastave, onda su se naredne nedelje pridružila još dva odeljenja. Njih je podržalo sedam profesora.

Sada nastavu blokira pet odeljenja gimnazije.

Oni dolaze svakog dana u 8 i do 13 časova sede u hodniku škole. Od 11.30 do 12.07 sprovode akciju buke i 15 minuta tišine. Svakodnevno je sprovode na trotoaru kako bi i ostali sugrađani bili upućeni da je deo škole još uvek u blokadi jer učenici žele da daju svoj doprinos promenama.

Maturant ove škole Dušan Savović za „Vreme“ kaže da sa njima na ulici ispred škole stoje uglavnom isti ljudi, njih desetak.

„Roditelji đaka gimnazije su nas podržali, osim prve godine gimnazije gde su roditelji izglasali nastavak nastave. Osatli su uglanvom svi u nekom strahu, da li zbog posla, neki misle da je to gubljenje vremena. Kažu: ’Šta mali Aleksandrovac može da učini’ i slično“, objašnjava on.

Za vreme blokade igraju slagalicu, kviz, gledaju filmove i slično.

Prvog dana drugog polugodišta stupili su u blokadu. „Imali smo dogovor da budemo u sali za fizičko, ali je bila zaključana. Verovatno je informacija nekako došla do direktora škole. Onda smo rešili da budemo u amfiteatru, ali i on je bio zaključan. Na kraju smo odlučili da ostanemo u glavnom holu škole“, objašnjava Savović.

Dodaje da su od prvog dana crtali transparente i održali akciju 15 minuta tišine od 11.52 do 12.07.

Pritisci na učenike

Već od prve nedelje neke razredne starešine vršile su pritisak na učenike, pretili im neopravdanim izostancima i zabranom prisustvovanja odavanju pošte, napisali su u saopštenju srednjoškolci.

Ipak, Savović kaže da ih profesori koji ne bojkotuju nastavu nisu od početka upisivali, da su kasnije počeli, ali su razredne starešine u obavezi da opravdaju časove onima koji su u holu i učestvuju u blokadama.

„Zato smo mi počeli da pravimo evidenciju ko dolazi u hol škole, a ko ne dolazi. Onaj ko nije došao ni na čas, ni na blokadu dobija neopravdani“, kaže ovaj maturant.

Dodaje da profesori upisuju nastavne jedinice jer škola nije u blokadi, već samo nekoliko odeljenja.

„Kada je trebalo da se održi prvi plenum pojavio se direktor škole sa celom upravom i rekao da ne postoji način da nadoknadimo časove, da ćemo dobiti neopravdane, da će se produžiti godina, da nećemo moći da dobijemo svedočanstva i slično“, ukazuje Savović.

Na početku polugodišta održani su redovni roditeljski sastanci. Međutim, na njima se pojavio i direktor škole i pomenuo izostanke, svedočanstva i slično. Zato su se, kaže Savović, roditelji uplašili i uticali na mlađe đake da idu redovno na nastavu.

„Plenum i dalje održavamo, ali ne u amfiteatru jer tako informacije dođu do direktora škole, već se dovijamo. Bude po jedan ili dva predstavnika iz svakog odeljenja koji bojkotuje nastavu, imamo i predsedavajućeg i onda razgovaramo o daljim predlozima akcija i slično“, objašnjava on.

Šta kaže direktor škole?

Direktor škole Branko Rajčić za „Vreme” kaže da sve ovo nije istina.

„Jutros smo imali đački parlament, koji svake nedelje imamo, da svedemo stanje – koji su učenici u blokadi, a koji nisu. Tih pet odeljenja gimnazije koji su ostali u blokadi, niko njima nije pomenuo da neće da dobiju svedočanstva, da će im časovi biti neopravdani. Razredne starešine vode evidenciju ko je ovde, pošto se naši učenici nalaze u holu. Amfiteatar im je otvoren, mogu da gledaju tamo neke filmove, da bi ’ubili’ vreme. A u fiskulturnu salu ne može niko da uđe bez patika, a i časovi fizičkog se održavaju“, objašnjava direktor.

Dodaje da je od 23 odeljenja, samo pet u blokadi i naglašava: „Od 415 učenika samo je 100 u blokadi“.

„Danas smo imali parlament i pitao sam ih: ’Da li imate neke zahteve’? A to što im neko priča da neće da dobiju svedočanstva to od mene uopšte ne zavisi, zavisi od toga da li će oni imati ocene ili neće imati ocene do kraja“, kaže direktor.

Što se izostanaka tiče, onima koji budu u školi „verovatno će biti opravdani časovi, a koji ne dolaze moraju da donesu opravdanje“.

„Profesori svakako moraju da odu na čas i upišu ko je prisutan, a ko nije. To je tako, mora da se upiše. Šta ako se desi da neko dete nije tu i da mu se nešto desilo ili da je izvršilo neku pljačku“, naglašava Rajčić.

Kaže da je bilo odeljenja gde roditelji nisu bili za to da deca budu u blokadi, a oni su ipak otišli.

„Šta sad da im kažeš? Tako da kod nas su ovde mnogo, mnogo opušteni i mnogo, mnogo imaju slobode na neki način“, smatra direktor.

Inače, Ustav Republike Srbije članom 46 propisuje slobodu mišljenja i izražavanja.

I u Župi protest na Sretenje

Studenti Župe najavili su u Aleksandrovcu protest 15. februara pod nazivom „Sloboda počinje tamo gde strah nestaje“ u 17 časova u centru grada.

Savović poručuje da će i srednjoškolci biti na protestu i kaže: „Iako smo mala sredina, ne možemo da čekamo da Novi Sad, Beograd, Niš i drugi urade nešto, a da se mi pravimo kao da se ništa ne dešava, a znamo u kojoj situaciji se nalazimo“.

I oni hoće da se postaraju da nam se građani ne plaše jer formalno živimo u demokratiji gde narod treba da vlada, a ne pojedinac.

Srednjoškolci su na kraju saopštenja poručili svojim sugrađanima: „Pridružite nam se danas – jer zajedno možemo ono što sami ne bismo mogli!”