Velikom broju porodica u srpskim sredinama na Kosovu od septembra prošle godine Ministarstvo finansija, rada i transfera obustavilo je isplatu dečjeg dodatka, piše KoSSev.

Korisnici su krajem avgusta i početkom septembra dobili mejl od resornog ministarstva u kome se navodi da je neophodno da „verifikuju“ svoje i prebivalište svoje dece.

Ines Aljević Mihajlović iz NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) kojoj su se ove žene obraćale za savet, kaže da se od njih zahtevalo da nadležnom centru za socijalni rad dostave podatke o svom i prebivalištu članova domaćinstava u kome žive.

„Shodno tom zahtevu, žene su kosovskim centrima za socijalni rad dostavljale svoje lične karte i ekstrakte svoje dece gde se vidi prebivalište, kao i potvrde o vakcinaciji ako je reč o mlađoj, odnosno potvrde o redovnom školovanju, ako se radi o starijoj deci“, kaže Aljević Mihajlović.

Nejasni usmeni zahtevi

U centrima za socijalni rad, roditelji nisu uspeli da saznaju zašto se od njih u tom trenutku traži verifikacija, već su samo dobijali odgovor da je to zahtev ministarstva koji čak nema pisanu formu, već je usmeni.

Tokom poslednja tri meseca prošle godine, roditelji dobijaju još jedan mejl, ovoga puta sa nalogom da tu istu dokumentaciju dostave poštom.

„Rečeno im je da se ta dokumentacija šalje putem kosovske Pošte i da zaposleni u poštama znaju kako i kome da tu dokumentaciju pošalju. Žene su onda pristupile i tom načinu dostavljanja dokumentacije, međutim, tim porodicama ispalata dečjeg dodatka nije nastavljena, čak nisu dobili ni odgovor da li su uopšte njihova dokumenta prihvaćena ili nisu i ako nisu – zašto nisu“, navodi.

Prema njenim rečima, usledio je period kada su se roditelji pojačano javljali, uglavnom neformalno ovoj organizaciji, sa pitanjem da li znaju da im objasne o čemu se radi i da li znaju nešto više o toj uredbi.

ACDC je odmah organizovao niz sastanaka sa međunarodnim organizacijama od kojih, kako Aljević Mihajlović kaže, nisu uspeli da dobiju konkretne odgovore da li su upoznati sa ovom uredbom i da li znaju koje sve tačke ona sadrži.

Zbunjujuć sled događaja

Aljević Mihajlović dalje priča da je u januaru korisnicima stigao još jedan mejl. U njemu je pisalo da bi trebalo da se jave Agencijii za statistiku Kosova kako bi se prebivalište njih i njihove dece verifikovalo i kako bi se nastavilo sa isplatom dečjeg dodatka po protokolu.

Žene koje su se javljale su bile zbunjenje – kakve veze ima socijalno davanje sa Agencijom za statistiku?

„Neke žene su se javile Agenciji, neke porodice su to odradile neke nisu, većina sa severa Kosova nije jer prosto ne mogu da shvate kakve veze imaju te dve kategorije.“

Aljević Mihajlović napominje da je teško razumeti, jer čak ni onaj deo civilnog sektora koji bi mogao da protumači takvu odluku, ne može da im pomogne jer takve odluke nema i niko od njih nije imao priliku da se sa razlozima i pravnim opravdanjem takve odluke upozna.

Ona je i sama jedna od majki kojoj je iz navedenih razloga obustavljeno ovo sledovanje. Kaže da iznos koji se u ove svrhe odobrava nije preterano značajan, ali ako govorimo o demokratskim principima „hajde da ona budu primenjena na sve“.

„Problematično je, poražavajuće i ponižavajuće kršiti dečja prava. U zakonu piše da sva deca rođena na Kosovu do svoje 16. godine ostvaruju pravo na dečji dodatak. Držim se toga da ako to pravilo važi za većinsku zajednicu, treba da važi i za manjinsku. Ne bih volela da me frustrira činjenica da ja sad moram da dokazujem svoje prebivalište na Kosovu nekim dodatnim dokumentima“.

Ona napominje da je izvor najveće frustracije nepostojanje interakcije sa nadležnim ministarstvom koje nikoga od njih nije udostojilo obrazloženjem bilo koje vrste.

Pogođeni roditelji da se jave do 15. aprila

Pored nevladinih organizacija, građani mogu da se obrate i Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć koju je osnovala kosovska Vlada, a koja takođe postoji i u Severnoj Mitrovici. Nalazi se u zgradi North City na prvom spratu.

Kako bi stekli što jasniji uvid u to o kom broju porodica se radi, neformalno udruženje roditelja čiji je Ines član, uputilo je poziv svim očevima i majkama da im se obrate kako bi evidentirali slučajeve.

„Nama će ti podaci poslužiti da u nekim narednim susretima sa međunarodnom zajednicom koja je tek nedavno upoznata sa ovim problemom, znamo o kom broju porodica govorimo. Pozivam sve očeve i majke kojima je ovo pravo uskraćeno da nam se jave između 1. i 15. aprila“.

Poziv se odnosi na roditelje i iz opština na severu i na one koji žive u drugim krajevima Kosova.

Izvor: KoSSev