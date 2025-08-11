Širom Crne Gore besni više velikih požara, a najkritičnije je u Gornjim Rogamima, Čanju i Piperima. Nekoliko porodica je evakuisano, dok se vatra približila na svega 50 metara od hotela u Čanju. Srbija poslala helikopter „kamov“ u pomoć gašenju

Širom Crne Gore je registrovano više velikih požara, a u Gornjim Rogamima nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je, po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa Sporazumom između vlada Srbije i Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, uputilo međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara na lokaciji Đurkovići – Rogami, u blizini Podgorice, odnosno jedan helikopter „kamov“.

Požar i iznad Čanja, vatra na 50 metara od hotela

Požar je izbio i iznad Čanja, koji pripada barskoj opštini.

Prema rečima načelnika Službe zaštite i spašavanja Bar Aca Vulevića, situacija je ozbiljna jer plamen prijeti stambenim objektima.

Vatrogasci strahuju od širenja požara, pošto je najavljeno jačanje vetra.

Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni.

Vatra koja je preksinoć planula u Buljarici nakon paljenja vozila na magistralnom putu, nastavila je da se širi nepristupačnim predjelima i došla do područja iznad Čanja.

Požar i u Piperima

Gori u Piperima, a gust dim širi se iznad Podgorice.

Preko 20 vozila Službe zaštite je na terenu, i pokušavaju da odbrane kuće.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice, Nikola Bojanović, kazao je da su sve raspoložive ekipe poslate na lice mesta.

Prema njegovim rečima, situacija je prilično kritična u Piperima.

Gori i u Kučima, Buljarici, Čanju i Bijelom Polju.

Izvor: RTCG / RTS

