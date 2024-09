Nakon više od deset godina, kada je bio i izborni predmet, šah se od ove školske godine, kao slobodna nastavna aktivnost, vraća u osnovne škole.

Šah će se birati u petom ili šestom razredu, a ocenjivaće se opisnim ocenama.

„Šah je zamišljen kao jedna simbolička slika života“, kaže za N1 Ivan Marković, internacionalni majstor šaha i koautor udžbenika za učenike osnovnih škola „Tri, četiri, pozor – šah“.

„Zapravo kroz te zakonitosti, deca direktno stiču priliku da kroz povratnu informaciju o svom uspehu, sposobnosti razumevanja i slično, prepoznaju neke životne situacije i lakše ih prihvate. Šah je istovremeno i sport, a jedna od definicija sporta je uzajamna potraga za izvrsnošću. Svaki potez je neka zona narednog razvoja i to je velika prilika za nas da se samousavršavamo ukoliko to želimo“, opisuje on značaj šaha za razvoj dece.

Suština ideje je, ističe, da se deca, a donekle i nastavnici, podsete da se može učiti i kroz igru.

