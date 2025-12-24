Tri automobila potpuno su uništena u požaru koji je tokom noći izbio u Borči, a prema prvim informacijama vatra je namerno izazvana

U beogradskom naselju Borča tokom noći je izbio požar za koji se sumnja da je namerno izazvan, a u kojem su potpuno izgorela tri parkirana automobila, objavio je portal Telegraf.

Prema nezvaničnim informacijama, neposredno pre izbijanja vatre u blizini vozila viđena je nepoznata osoba, za koju se sumnja da je automobile polila zapaljivom tečnošću i potom ih zapalila.

Plamen je zahvatio vozila marke „mercedes“, „pasat“ i „punto“, koja su bila parkirana jedno do drugog. Stanare okolnih zgrada probudili su gust dim i detonacije koje su nastale kada su se zapalile gume na automobilima. U požaru je pričinjena velika materijalna šteta.

Vatrogasne ekipe su brzo intervenisale, lokalizovale i ugasile požar, čime je sprečeno njegovo širenje na druga vozila i obližnje objekte. Policija je obavila uviđaj na licu mesta.

Istraga o ovom incidentu je u toku, a policija intenzivno traga za osobom osumnjičenom da je izazvala požar.

Ovaj novi incident u Borči je još jedna u nizu paljevina automobila zabeleženih u Beogradu u poslednja dva meseca.

Serija paljevina u Beogradu

U poslednja dva meseca zabeležno je nekoliko paljevina automobila po sličnom scenariju.

Najpre se u noći između 7. i 8. oktobra 2025. dogodio niz požara na Banovom brdu, prvo vozilo je planulo oko 23:20 u Ulici Beogradskog bataljona, a plamen se proširio na još dva automobila. U 2:30 h zapaljen je automobil u Ulici Slobodana Aligrudića (u potpunosti izgoreo), a oko 4:05 h gorio je prednji deo vozila u Ulici Milosava Vlajića. Ukupno je izgorelo ili oštećeno sedam automobila. Nije bilo povređenih.

Zatim je na parkingu u Rakovici 5. novembra 2025. zapaljen automobil marke „seat“. Vatrogasci su brzo reagovali i sprečili širenje vatre. Na snimcima sa bezbednosnih kamera zabeleženo je da je neko prišao vozilu, polio ga zapaljivom tečnošću i potom zapalio. U toku je potraga za počiniocem.

Nakon toga se paljevina dogodila se na Voždovcu, u Ulici Indire Gandi. Naime, u noći 12. novembra 2025. oko četiri sata ujutru planuo je „mercedes“ koji je bio parkiran, u čemu je, prema snimcima sa kamera, učestvovao piroman. Požar se brzo proširio na još četiri vozila. Niko nije povređen, ali je nastala značajna materijalna šteta.

Poslednji incident, pre noćašnjeg u Borči, zabeležan je u Žarkovu, u noći između 31. novembra i 1. decembra, kada je u eksploziji i požaru koji je usledio uništeno je nekoliko privatnih automobila.

Izvor: Telegraf

