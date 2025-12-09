„Poljoprivredna proizvodnja je neplanska, a Srbija uvozi najjeftiniju hranu iz Albanije, Belorusije i drugih zemalja gde se koriste pesticidi koji su zabranjeni. Istovremeno, država sprovodi silu nad poljoprivrednicima, zloupotrebljavajući propise u agraru“, kaže poljoprivrednik Dušan Tufegdžić

Poljoprivrednici Udruženja „Naše mleko“ upozorili su da, osim što je poljoprivreda u Srbiji sistematski uništavana, država dodatno sprovodi represiju nad poljoprivrednicima i ekonomski ih uništava.

Poljoprivrednik iz sela Štitar Dušan Tufegdžić je na konferenciji za novinare naveo da je poljoprivredna proizvodnja neplanska i da Srbija uvozi „najjeftiniju hranu iz Albanije, Belorusije i drugih zemalja gde se koriste pesticidi koji su zabranjeni“.

„Istovremeno, država sprovodi silu nad poljoprivrednicima, zloupotrebljavajući propise u agraru“, upozorio je Tufegdžić.

Naglasio je da je kaznena politika takva da „kad vam gazdinstvo stave u pasivan status tri godine, za poljoprivrednika je to kraj“.

Poljoprivrednik iz Mačve Milan Pajić je ukazao da država svojim metodama „sprovodi torturu od poljoprivrednika do poljoprivrednika“ i da neko podlegne pritisku, „a neko ne pristaje“.

„Imao sam situaciju da me na njivskom putu, iza kukuruza sačeka agent Bezbednosno-informativne agencije“, ispričao je Pajić.

„Uništili su nas ekonomski, uništili su nam tržište“, naglasio je Pajić dodajući da niko nije hteo da kupi sirovo mleko proizvođača iz Mačve.

Prema njegovim rečima, stavljanje zemljišta u pasivni status seljacima je kobno, jer 90 odsto njih radi pod kreditima.

Predočio je da je sve počelo kad su poljoprivrednici iz Bogatića krenuli na proteste i ukazao da su svi koji su podržali studente ili dali donacije na meti poljoprivrednih inspektora.

Uginule životinje kraj puteva su izvor zaraze

Proizvođač mleka i tovnih junadi i prasadi Slobodan Brkić iz sela Glušci je ukazao na problem afričke kuge koja godinama pravi problem u tom kraju i naveo da su posledica toga strviništa uginulih životinja duž puteva, izvor zaraze.

„Šta god prigovorimo na to, kažnjavaju nas, ne možemo stoku da prodajemo, uz to trpimo i ucene“, rekao je Brkić.

I proizvođač mleka Dejan Trajković kaže da trpi pritiske zbog iznošenja problema u javnost, iako nisu politički angažovani, već se zalažu za poljoprivredu, kao i za potrošače koji su ugroženi više od njih, zbog toga što „država ne rešava kriminal u uvozu“.

„Uvezena su 33 miliona kilograma mlečnih proizvoda, za šta je plaćeno 120 miliona evra, a ministar Glamočić, koji je to odobrio, kaže da poljoprivrednici od subvencija idu na more“, rekao je Trajković.

Ukazao da su sve mlekare u Srbiji stranom vlasništvu, kao i trgovački lanci, a da se ne može doći do podataka koliko se osnovnih namirnica uvozi.

