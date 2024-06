U Leskovcu je ovih dana iz saobraćaja isključen 51-godišnji muškarac jer je vozio bicikl sa 4,93 promila alkohola u organizmu, prenose Južne vesti.

Da bi naduvao skoro pet promila, muškarac težine recimo 85 kilograma treba prethodno da popije petnaestak piva ili skoro litar rakije. Veliko je dostignuće tako se i popeti na bicikl, ali je opasno po sve u saobraćaju.

Osim 51-godišnjaka, u Leskovcu je iz saobraćaja isključen i zadržan i biciklista koji je vozio pod dejstvom tri različite droge: kokaina, marihuane i amfetamina.

Kako su i biciklisti učesnici onda jednaka pravila važe i za njih kao i za vozače motornih vozila. Zakon propisiuje da vozač bicikla koji je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ne sme da vozi ovo vozilo.

„Bicikl je vozilo, a onaj koji vozi je vozač. Imao on devet ili 36 godina, on je vozač i upravlja vozilom. Mora da zna tehniku vožnje, pravila saobraćaja, njegovo vozilo mora da bude tehnički ispravno, da ima svetla, identično kao za automobile, samo što nema registracije, osiguranja i slično. Dužan je da se pridržava pravila u saobraćaju i ne sme da vozi u alkoholisanom stanju i pravi nasilničke vožnje”, rekao je ranije za list „Danas” Igor Velić, koji vodi i Udruženje za bezbednost saobraćaja „Sigurne staze” i zalaže se za više vožnje biciklom.

Alkohol i promili

Pod nasilničkom vožnjom smatra se upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti (više od dva promila).

Propisana kazna za nasilničku vožnju može biti kazna zatvora od 30 do 60 dana i novčana kazna u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara, što važi za sve vozače.

Vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml biće kažnjen sa najmanje 15 dana zatvora ili novčanom kažnom od 100.000 dinara do 120.000 dinara.

A kada je u stanju visoke alkoholisanosti kazna je od 20.000 do 40.000 dinara odnosno zatvor do 30 dana.

Doduše, Velić misli da je to nepravedno jednako primenjivati na vozače bicikla i, recimo, autobusa.

„Nije isto voziti bicikl sa 2,00 ili 4,00 promila alkohola u organizmu i automobil. Taj nedgovorni biciklista svakako nema neko veliko opravdanje za to i on može da ugrozi vlastiti život, a vozač automobila sa 2,00 ili 4,00 promila može da prekorači brzinu, prođe na crveno, ne samo vlastiti, nego može i da ugroži život svih koji se u njegovoj neposrednoj blizini kreću, a zakonski se to tretira kao isto”, rekao je on.

Ali, za sada je prema zakonu isto i pijanom leskovačkom biciklisti prete zatvor i novčana kazna.

Izvor: Južne vesti, Danas